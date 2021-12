Hol vannak és mennyibe kerülnek Budapest legdrágább új lakásai?

Portfolio 2021. december 19. 08:52

Mint ahogy arról a hetekben cikkeztünk, a fővárosi újlakáspiac továbbra is szárnyal, és miközben csökkennek az átlagos négyzetméterek, addig az átlagár sosem látott magaslatokba szökött. Azt is megírtuk, hogy melyik kerületekben jelentkezett a legnagyobb változás, most pedig annak járunk utána, hogy hol is vannak a legdrágább új lakások.