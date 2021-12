Nem engedik, hogy lakópark épüljön Óbuda fontos városrészén

Óbuda-Békásmegyer önkormányzata kezdeményezi a fővárosi településszerkezeti terv módosítását annak érdekében, hogy lakóövezetből zöldközponttá minősítse át a Mocsárosdűlő teljes területét - döntött hétfői ülésén a képviselő-testület.

A határozati javaslatot a Fidesz terjesztette elő, azt követően, hogy egy hangfelvétel szerint a főváros lakópark építésének céljára értékesíteni kívánja a Mocsárosdűlő egyik (270 ezer négyzetméteres) területét. Ezt a kerület ellenzéki polgármestere "hisztériakeltésnek" nevezte.

Bús Balázs, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője, a III. kerület korábbi polgármestere az ülésen felidézte, hogy az "Anonymus" által jegyzett hangfelvételek szerint a területen egy 1100 lakásos lakópark kialakítását tervezi a főváros, és erről megállapodást kötöttek Kiss Lászlóval (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP), a III. kerület polgármesterével. Felidézte, hogy az önkormányzat az előző választási ciklusban változtatási tilalmat rendelt el a teljes zöldterületre.

Ugyanakkor - folytatta - a Fővárosi Önkormányzat 2021 áprilisában módosított településszerkezeti terve szerint csak a Mocsárosdűlő 650 ezer négyzetmétere kapott természetközeli besorolást és kimaradt a maradék 270 ezer négyzetméter. Ebben a helyzetben kérik a teljes terület védelmét - mondta a képviselő.

Kiss László polgármester "hisztériakeltésnek" nevezte a Fidesz eljárását. Hangsúlyozta, hogy nincs és soha nem is volt szándékukban lakópark építése a területen, illetve mindig is a zöldterület megóvására törekedtek. Az értékesítésre és lakópark építésére vonatkozóan soha semmilyen megállapodást nem kötöttek senkivel - szögezte le. Kiss László hozzátette: szerinte a Fidesz is pontosan tudja, hogy nem mond igazat. Nem létezik semmilyen, a Mocsárosdűlőre vonatkozó szabályozási terv, így semmilyen építkezésnek nem adottak a feltételei - tudatta. Ebben a helyzetben azt javasolta valamennyi képviselőnek, hogy szavazzák meg a Fidesz előterjesztését.

Az ülésen a Fidelitas aktivistái "Nem akarunk lakóparkot a Mocsárosdűlőn", illetve "El a kezekkel a Mocsárosdűlőtől!" - feliratú transzparenseket feszítettek ki, az arcukon pedig "SOS Mocsárosdűlő" feliratú maszkokat viseltek.

