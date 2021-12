Újabb látványtervek érkeztek a gellérthegyi siklóról (képek)

Buda egyik meghatározó és igazán turistacsalogató projektje lehet a gellérthegyi sikló, ami egyre közelebb kerül ahhoz, hogy valósággá váljon. Novemberben írtunk róla, hogy a környezetvédelmi engedély kiadásával elhárult az építkezés megkezdése előtt álló legfontosabb akadály, ezt megelőzően pedig a siklóberuházás ügyvezetőjével készítettünk exkluzív interjút és mutattunk be néhány látványtervet. Ahogy a beruházás halad előre, egyre több részlet derül ki, most az építészfórum mutatott be újabb látványterveket.