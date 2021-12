Óriáshullámok a hazai újlakás-piacon - Mit hoz a következő év?

Megállíthatatlan volt idén a hazai újlakás-piac, ahol a használt lakásokkal szemben nyoma sem volt a járvány miatti megtorpanásnak, legalábbis az árak alakulását illetően. Természetesen több tényező is szerepet játszott ebben, a különböző állami támogatások mellett a kereslet továbbra is magas annak ellenére, hogy a kivitelezési költségek és a magas telekárak miatt a fejlesztők is egyre magasabb árcédulák mellett hirdetik újabb és újabb lakásaikat. De mi lesz akkor, ha kifutnak az állami támogatások, lejárnak a kedvezményekre vonatkozó határidők és a kivitelezésben is helyreállnak a problémák? Az alábbiakban ezt vizsgáltuk meg, bemutatva az elmúlt 30 év lakásépítési időszakainak legnagyobb hullámait.

Nem meglepő, hogy akárcsak a gazdaságban, úgy a lakáspiacon is vannak erősebb és gyengébb időszakok. Gyakran beszélünk arról, hogy a lakáspiaci folyamatokban egyfajta hullámzás érhető tetten. Ez az újlakás-piacon leginkább a lakásépítések számának alakulásában mutatkozik meg, ami közvetetten összefüggésben áll a jövedelmektől kezdve a munkaerőpiacon és a globális ellátási láncokon át a támogatásokra irányuló közvetlen állami döntésekig.

Hullámhegyek és hullámvölgyek a rendszerváltástól napjainkig

A rendszerváltás óta két nagy hullámvölgyet és két nagy hullámhegyet élhettünk át eddig a hazai újlakás-piacon. Az 1990-es évek első felében a piacgazdaságra való átmenet nehézségei közepette a gazdasági növekedés negatívba váltott, a munkanélküliség hirtelen megugrott, magas inflációs környezet és általános bizonytalanság jellemezte a piacot. Ezekben az években a lakásépítések száma is csökkenni kezdett. Noha 1994-ben bevezették a szocpolt, mint családokat segítő állami támogatást – ami az első gyerek után 200 ezer, a második és a harmadik gyerek után további 1-1 millió forintnyi támogatást jelentett új lakás építéséhez vagy vásárlásához - ez sem tudta megakadályozni, hogy az 1990-es 43 ezer felettiről 1994-re 21 ezerre, majd egy kisebb felpattanást követően 1999-re 20 ezer alá csökkenjen az évente átadott új lakások száma.

A támogatás egyébként a bevezetésekor meglehetősen magasnak számított, hiszen 1994-ben a három gyerek után járó 2,2 millió forint majdnem elérte egy átlagos budapesti lakás árát. A kritérium az volt, hogy ez az összeg nem haladhatja meg az építkezés teljes költségének 65 százalékát. Az ezt követő évek lakásár-növekedése egyre inkább elinflálta a támogatás összegét, noha 2002-ben 2004-ben, majd 2005-ben is emeltek annak összegén. Ennek ellenére az ezredforduló a lakásépítések számában is fordulatot jelentett, a stabilabb gazdasági növekedés és a felerősödő hitelezés lehetővé tette, hogy az 1999-es 20 ezer alattiról 2004-re 44 ezer lakás épüljön és ez a hasonló volumen egészen 2008-ig fennmaradjon.

A 2008 utáni gazdasági válság időszakát már mi is rengeteg cikkben körüljártuk, az Egyesült Államokból induló subprime válság és a Magyarországon százezreket érintő devizaválság általános piaci bizalomvesztéssel járt, 2009-től a fejlesztők megpróbálták befejezni a csőben lévő építkezéseket, de újakat szinte senki nem mert indítani, így a lakásépítési piac évekre befagyott és elindult a második, az elsőnél sokkal nagyobb hullámvölgy. A lakásépítések számában ez azt jelentette, hogy

a korábbi 35-40 ezerről 2013-ra 8 ezer alá csökkent az évente átadott új lakások száma.

A fordulat 2015-ben következett be, amikor az elhalasztott kereslet kezdett megjelenni a piacon. Ezt segítette két fontos kormányzati intézkedés is: egyrészt az új lakások áfájának 27 százalékról 5 százalékra történő mérséklése 2016 januárjától, valamint a már 2015-ben bevezetett, majd 2016 januárjától kibővített CSOK támogatás, ami a 3 gyereket vállalók számára 10 millió forintos támogatást jelentett új lakás vásárlásához vagy építéséhez. Ezzel párhuzamosan a befektetők is megjelentek a piacon, és a lakásfejlesztők is sorra jelentették be újabbnál újabb projektjeiket, aminek köszönhetően 2020-ra elérte a 28 ezret a kiadott használatbavételi engedélyek száma.

A legutóbbi fellendülés

Ezzel az időszakkal, vagyis a második nagy hullámheggyel - az Eltinga elemzői által negyedévente elkészített Budapesti Lakáspiaci Riporton keresztül - is nagyon sokat foglalkoztunk, amely alapján érdemes kiemelni a főbb eseményeket. A már említett lakásáfa és CSOK mellett 2016 februárja és májusa között két és fél szeresésre növekedett a budapesti újlakás-kínálat, beköltözni azonban kevesen tudtak, mert 2016-ban a használatba vételi engedélyt szerző lakások száma még kevés volt. Az első nagyobb hullám 2017 második felében érte el a piacot. A még mindig szűk kínálat és a nagy kereslet az árakat is erősen tolta felfelé. 2017-ben a fejlesztők továbbra is öntötték a projektjeiket a fővárosi piacra, bár a szabad lakások számának növekedése és az értékesítés sebessége egyaránt lassult, de továbbra is igyekeznie kellett annak, aki nem akart lemaradni a kiszemelt lakásról.

A 2018-as év egyik slágertémája a lakáspiacon az új építésű lakásokra vonatkozó kedvezményes áfa meghosszabbítása volt. A kormány nem siette el a döntést, sokáig azt kommunikálta, hogy az eredetileg 2019 év végéig szóló kedvezményt nem hosszabbítja meg, majd olyan ötlet is felmerült, hogy a kedvezmény csak a rozsdaövezetekben induló építkezésekre lesz elérhető. A piaci szereplők remélték, hogy az 5 százalékos áfa valamilyen formában fenn fog maradni, de a végleges bejelentés elhúzódása növelte a bizonytalanságot. Emiatt az év második felében egyre kevesebb nagyobb lakásszámú fejlesztést indítottak el, és a magasabb áfatartalmat többen kiskapuk keresésével akarták elkerülni a 2020-ra csúszó átadásoknál. Végül azonban bejelentették, hogy 2023. december 31-ig továbbra is a kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs alkalmazható azon új lakóingatlanok értékesítésekor, amelyek 2018. november 1-én végleges építési engedéllyel rendelkeztek, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet eddig az időpontig bejelentették. Ezt követően pedig arról is döntöttek, hogy az újonnan indított fejlesztésekre is maradhat az 5 százalékos áfa, vagyis a 2023. január 1-ig építési engedéllyel rendelkező összes projektekre érvényes a kedvezmény, melyek esetében az építkezést 2026. december 31-ig kell befejezni. A kedvező döntés ellenére azonban bizonytalanság a 2021-es lakásépítési számokon meglátszott, bár végleges számok még nincsenek, az idén mintegy 6 ezerrel kevesebb lakás kaphat használatbavételi engedélyt mint 2020-ban.

Zöldhullám a lakáspiacon

A fenntarthatóság kérdése az építőiparban és a lakásépítések terén is egyre inkább megmutatkozik. A fent említett határidők mellett egy közbenső határidőre is figyelniük kell a beruházóknak. Eredetileg 2021. január 1-től lépett volna életbe az új lakásokra vonatkozó energetikai követelmények szigorodása, de erre végül 2022. július 1-től kerül majd sor. A döntés lényege, hogy ettől a naptól kezdve minden új építésű lakóháznak és épületnek nulla vagy közel nulla energiaigényűnek kell lennie. Egy ilyen ház energiaellátását legalább 25 százalékban olyan megújuló energiaforrásokból kell biztosítani, amelyek telekhatáron belül keletkeznek, vagy amiket a közelben állítanak elő. A szabályozásnak a használatbavételi engedély megszerzésekor kell megfelelni.

A fenntarthatóság azonban a fejlesztések mellett a finanszírozásnál is egyre inkább megjelenik, ami az idén októberben elindított kedvezményes kamatozású zöld hitelen keresztül valósul meg, melynek részleteiről az alábbi cikkünkben írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2021. 10. 10. Megérkeztek a zöld lakáshitelek, 10 pontban a lényeg

Arról pedig, hogy milyen hatása lehet ennek az újlakás-piacra nézve, a legutóbbi Hangulatfelmérésünk szakértőit kérdeztük:

Valkó Dávid (OTP Ingatlanpont / OTP Jelzálogbank) szerint az októberben elindított zöld hitel kritériumainak a beruházók mindenképpen igyekeznek megfelelni, ami önmagában már most árnövelő hatású, de az önerős építkezések is drágulnak. Ugyanakkor ennek ellenére a kedvező kamat és hitellehetőség sokakat az új lakás / ház irányába terel.

Sápi Zoltán (Budapesti Lakáspiaci Riport / Eltinga) is úgy véli, a zöld hitel kritériumainak hatására az árak tovább fognak növekedni, de a zöld hitellel megvásárolható, közeli átadású lakások hamar gazdára fognak találni.

Mit okozhat ez az árakban?

Nem először fordul elő, hogy egy állami döntés egyik oldalon pozitív változásokat, például élénkülést hoz az újlakás-piacra, másik oldalról viszont árfelhajtó hatással bír. A 2008 utáni időszakban az építkezések ugyan leálltak, de az új lakások esetében nem volt megfigyelhető a használtakhoz hasonló árcsökkenés. Az alacsony keresletre a fejlesztők direkt árcsökkentés helyett olyan kedvezményekkel reagáltak, mint például egy ingyenes autóbeálló, tároló, vagy konyhabútor. 2015-ben sokan azt gondolták, hogy a kedvezményes lakásáfa érdemi áremelkedés nélkül indíthatja be a lakáspiacot, de ez egyáltalán nem így történt. Az egyébként is élénkülő kereslet mellé érkezett CSOK sem ebbe az irányba hatott és bár a lakásépítések száma néhány év alatt a többszörösére emelkedett, a lakásárak is elindultak felfelé. A 2009-2014 közötti stagnálást követően

2015-től évente nagyjából 100 ezer forinttal emelkedett a budapesti új lakások négyzetméterára,

amiben a 2019-es lakásáfával kapcsolatos bizonytalanság hozott némi változást. Akkor egy helyett két év kellett ahhoz, hogy újabb 100 ezer forinttal, 900 ezerről 1 millióra emelkedjen a fővárosi új lakások átlagos fajlagos ára. Ezt követően viszont az idei évben mindössze fél évre volt szükség ahhoz, hogy 1-ről 1,1 millió forintra növekedjen az átlag, vagyis az áremelkedés egyelőre megállíthatatlannak tűnik.

A Hangulatfelmérésünk szakértői szerint a következő év sem fog ebben változást hozni, amiben a már említett szigorodó energetikai követelményeknek is nagy szerepe van.

2022 végére a várakozások szerint újabb 100 ezer forinttal, 1,2 millió forintra emelkedhet az átlagos négyzetméterár.

Harminc év távlatából viszont látjuk, hogy nincs korlátlan, végtelenségig tartó, megingathatatlan növekedés, így egyre többen teszik fel a kérdést, hogy mi vethet véget a mostani kiugróan hosszú konjunktúrának.

A tavalyi évben sokan a járvány miatt számítottak csökkenésre, de végül ez nem következett be és egyelőre valóban nem látszik semmi olyan tényező, ami akadályozná a további növekedést. A különböző állami támogatások kifutása vagy a hitelek drágulása ugyanakkor okozhat majd megtorpanást, de a kivitelezési költségek sem valószínű, hogy a következő években alacsonyabbak lennének. Összességében az évente megépülő 20-30 ezer lakás – aminek csak egy része épül értékesítési céllal - még mindig nem olyan sok ahhoz, hogy ne tudná felszívni a piac. Az viszont tény, hogy sem az új, sem a használt lakások ára nem szakadhat el a fizetőképes kereslettől, így a következő években a gazdaság, azon belül is az új lakásokat vásárló magasabb jövedelemmel rendelkező réteg anyagi helyzetének alakulása határozhatja meg az új lakások árát.

