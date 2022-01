Indul a tervpályázat! Megújul Buda legrégebbi közparkja

"Zöldebb, rendezettebb, felhasználóbarátabb parkot hozunk létre Buda szívében, a XII. kerületben, közel a II. és I. kerülethez is. A kormányzati Budapest Fejlesztési Központtal nyílt tájépítészeti tervpályázatot hirdetünk a Városmajor megújítására" - írja közösségi oldalán Fürjes Balázs, Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. "A tervpályázat a Városmajor megújításának első lépése. A cél egyértelmű: Buda legrégibb parkja jó minőségű, gondozott zöldfelületekkel, minőségi futókörrel, tágas kutyafuttatóval és megújult utcabútorokkal tagolt zöld szigetként szülessen újjá" - teszi hozzá.

A Városmajor részletes térképe. Forrás: Fürjes Balázs

Az alapok és a részletek kidolgozásában Fürjesék szorosan együttműködnek Pokorni Zoltánnal, a kerület polgármesterével és a Városmajori Parkbarátok Egyesületével. A terveket elbíráló szakmai zsűriben részt vesz a Fővárosi Önkormányzat főépítésze és főtájépítésze is.

Az államtitkár posztjában emlékeztetett, milyen fejlesztéseket is hajtanának végre a közparkban:

Zöldfelület bővítése: A parkban több és jobb minőségű zöldfelületet hoznak létre tisztásokkal és gondozott pihenőterekkel. Új fákat is ültetnek valamint összefüggő vízfelület is kialakításra kerül. Korábbi bejegyzéseiben Fürjes arról írt, hogy a park területének bővítését többek között az MTK pályák és a Városmajori Szabadtéri Színpad kiköltöztetésével érné el.

Megújuló játszóterek, új utcabútorok: Kényelmes és tartós padok, asztalok lesznek a parkban, valamint új játszótérfejlesztés is kezdetét veszi, melyben pelenkázóval felszerelt mosdó is lesz.

A park bejáratai, ösvények és úthálózat újragondolása: A belső úthálózatot úgy építik át, hogy az a gyalogosoknak és a futóknak is kényelmes legyen. A szomszédos Vérmezővel pedig új gyalogos és kerékpáros kapcsolatokat is kialakítanak. Ezzel összhangban a környéken az autós forgalmat is csillapítanák - tavaly márciusi bejegyzésében az államtitkár a Maros utca forgalom- és zajcsökkentéséről, illetve a "Maros és Csaba utcai halálkereszteződés" megszüntetéséről írt.

Tematikus parkrészek: A családosoknak szánt játszótéren kívül a sportolni vágyók számára meghosszabbítják, szélesítik és jobb minőségűvé teszik a futókört, megújítják és kényelmes öltözővel szerelik fel a sportpályákat. Az idősebbeknek csendesebb pihenőtereket alakítanak ki, a mozgáskorlátozottaknak pedig akadálymentesítik a parkot. A kutyásoknak fejlesztik a kutyafuttatókat is.

Biztonság: Jó minőségű közvilágítással, parkőrökkel és kamerarendszerrel tervezik növelni a közpark biztonságát.

A 235 éves közpark megújításáról 2019 decemberében döntött a kormány, melynek során helyi civil szervezetek bevonásával tervezik a Városmajor megújítását. Ennek kapcsán tavaly kétszer is kérdőív készült, amelyben a helyi lakosságot kérdezték a fejlesztési igényekről. A következő évben több workshopot, közösségi tervezési alkalmat is szerveznek az itt élőknek, érdeklődőknek.

A tervpályázatokat sokszínű zsűri fogja elbírálni, melynek Fürjes Balázs lesz az elnöke, társelnökként pedig dr. Jámbor Imre, Mőcsényi-díjas tájépítész-professzor fog segédkezni. A főváros delegáltjaként a zsűriben foglal helyet Erő Zoltán, Budapest főépítésze és Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze is. A XII. kerületi önkormányzatot Hapszné Tarcsafalvi Eszter, kerületi főépítész képviseli. A terveket elbíráló szakmai testületben civilek is részt vesznek, így Unger Zsuzsa, a Városmajori Parkbarátok Egyesületének elnöke, valamint Puskás Peti, énekes és a Woodapest faültető egyesület alapítója is segítenek elbírálni a pályázatokat.

Címlapkép: MTI Fotó/Nagy Zoltán