Jelentős tranzakciókat jelentett be a hazai ingatlanóriás

Portfolio 2022. január 05. 12:56

Három, összesen közel 70.000 négyzetméternyi ingatlanbefektetést jelentett be a Futureal Investment Partners - írja közleményében a cég. A három tranzakcióban benne van a lengyelországi Manhattan bevásárlóközpont is, amiről közel egy hónapja adtunk hírt, e mellé került be most a portfólióba egy másik bevásárlóközpont és egy irodaház is.