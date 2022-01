Elszálló "albérletárak": pofátlan lakbéremelés vagy működő kapitalizmus? Téged hogy érint a folyamat? Szavazz!

Ahogy a lakásárak, úgy a bérleti díjak kapcsán is elmondható, hogy általában két érdek feszül egymásnak a piacon. A bérbeadóé, aki a minél magasabb bérleti díjak és ezáltal minél magasabb hozamok elérésében érdekelt, és a bérlőé, aki minél olcsóbban szeretne minél jobb lakáshoz jutni. Az elmúlt két évben ez különösen kiéleződött, hiszen a járvány előtti bérbeadói piac villámgyorsan váltott át a bérlőivé, hogy aztán mostanra a lakbérek emelkedésével szép lassan ismét forduljon a kocka. Ennek kapcsán szeretnénk egy részletes felmérést készíteni arról, hogy kit hogyan érintett az elmúlt két év, amiben a te segítségedet is kérjük. Kérlek, válaszd ki a cikkben található állítások közül a rád leginkább jellemzőt, hogy minél pontosabb képet adhassunk a mostani bérlakáspiaci helyzetről.

Hirtelen váltott irányt a járvány megjelenésével a hazai lakáspiac, ami különösen a kiadó lakásokat érintette. A nemzetközi turizmus leállása miatt hónapokig befagyott az Airbnb-piac, ami mellett a hosszú távú bérlők közül is többen - ha csak ideiglenesen is - elhagyták Budapestet. Mindez 2020 tavaszán néhány hónap alatt közel 20 százalékos bérletidíj-csökkenést eredményezett a kiadó lakások piacán. 2021-ben viszont konszolidálódott a helyzet, és ahogy kezdett visszatérni a kereslet, úgy indultak ismét növekedésnek az "albérletárak". Bár a legfrissebb lakbérindex szerint Budapesten még nem értük el a járvány előtti maximumot, egyes fórumokon van, aki 30 százalékot meghaladó lakbéremelkedést is tapasztalt.

Az alábbiakban arra vagyunk kíváncsiak, hogy mindez hogyan érintette a piac szereplőit, így kérjük, hogy ha bérlőként vagy bérbeadóként jelen vagy a piacon, az alábbi állítások közül válaszd ki azt, ami a legközelebb áll hozzád. Előre is köszönjük a segítségedet, hamarosan jelentkezünk a részletes eredményekkel.

Melyik állítás jellemző rád?

Ha pedig a fentieken túl bármilyen más választ vagy saját sztorit megosztanál velünk, írd meg az ingatlancsapat@portfolio.hu e-mail címre!

