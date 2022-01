Megvannak az első rozsdaövezeti fejlesztés látványtervei : képeken az új "Láng negyed"

Portfolio 2022. január 10. 12:53

A volt Láng Gépgyár területére egymilliárd euró értékű, egy kéthektáros közparkot is magában foglaló városnegyedet tervez az első rozsdaövezeti projekt fejlesztője, amiről most látványterveket is közöltek. Sőt, az is kiderült, hogy hány négyzetméteresek lesznek a lakó-, illetve az irodaprojektek a "Láng negyedben".