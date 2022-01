Több ezres budapesti újlakás-piac? Persze! Van olyan megyénk, ahol egy év alatt jó, ha 20 új otthon felépül

Portfolio 2022. január 10. 10:30

Sokat foglalkozunk a lakásépítési piaccal, most különösen, hiszen a pangó 2021-es időszak után (a már befejezett új lakóépületekre gondolva és nem a most elindított építkezésekre), hamarosan újabb átadási boomra lehet számítani. Az egybegyúrt országos adatok, valamint a budapesti számok viszont sokszor nem engedik láttatni, hogy mekkora is a különbség az ország egyes része között. A több ezres lakásépítési szám a fővárosban szinte elvárt, de van olyan megye (nem település, hanem egy egész megye) az országban, ahol bizony a 20 darabot sem éri el a 9 hónap alatt átadott új otthonok száma. Ez azt is jelenti, hogy bőven van még olyan térség, ahol hasznát vennék a lakáspolitikai kedvezményeknek.