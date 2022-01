Cementválság: újabb szög az építőipar koporsójában

Fennáll annak a kockázata, hogy Svédország cementhiánnyal fog küzdeni, amely súlyos gazdasági, környezeti és társadalmi következményekkel járhat - véli Johan Grip az Euroconstruct svéd elemzője. Amikor egy eddig könnyen beszerezhető építőipari alapanyagnál fennáll a veszély a hirtelen megfogyatkozásra, érdemes elgondolkozni olyan hosszú távon fenntartható megoldások kidolgozásán, amelyek nemcsak az éghajlati hatásokat csökkenthetik, hanem az építési szükségleteket is garantálják a jövőben. A svédországi történések tanulságos példaként szolgálhatnak a hazai piac számára is: az egy nagy beszállítótól való függés, komoly ellátási veszélyekkel fenyeget.

A 2022-es cementellátással kapcsolatos bizonytalanság Svédországban nagyon kedvezőtlenül hathat mind a nem-lakóépületek, mind a lakóépületek, valamint az infrastrukturális projektek elindítására is, annak ellenére, hogy továbbra is nagy az építési kereslet.

A megfelelő cementellátás kérdése azért sürgető, mert Svédországnak nagy a cementigénye az ipari, infrastrukturális beruházásoknál, a házépítéseknél, illetve a szélenergia-bővítésénél vagy a fosszilis acélgyártásnál is. A cement más EU-országokból történő behozatalának lehetősége korlátozott, illetve az import például Algériából, Törökországból és Kínából nagyobb környezetterheléshez és magasabb költségekhez vezetne a hosszú szállítás miatt, és a környezeti problémákat külföldre tenné át. Még import esetén is, egy másik fajta mészkő használata a beton felhasználási területéhez igazított tesztelést igényel. A tényleges előkészítő munka pedig egy új cement kifejlesztéséhez több évig is eltarthat. Egy másik probléma, hogy rövid távon még egy kis mennyiségű cementet is nehéz bármivel helyettesíteni (salak, pernye vagy fenékhamu).

Mi történt Svédországban?

A hosszú engedélyezési eljárások, a talajvízellátásra gyakorolt potenciálisan visszavonhatatlan hatás, a nagy hazai cementszükséglet és egy ideiglenes törvény együttesen 2021. második felében viharos helyzetet teremtett Svédországban.

A Cementa, amely a német Heidelberg-csoport része, két aktív kőbányával rendelkezik Svédországban (Skövde, Slite). Az évente felhasznált cement kb. 75%-át Slite-ben állítják elő, ami kb. 2,3 millió tonna cementet jelent.

2017 decemberében a Cementa engedélyt kért a mészkőbányászat folytatására és bővítésére Slite-ben, amit meg is kapott a Nacka Kerületi Bíróságtól. 2020 áprilisában azonban az engedély megadása ellen fellebbezést nyújtottak be, amit elfogadott a bíróság. A bányászat további folytatása miatt 2021 júliusában a Cementa újabb engedélyt igényelt, a kérelemét viszont ismét elutasították, mivel a társaságnak a tevékenység folytatásához szükséges környezeti hatásnyilatkozatában olyan hiányosságok voltak (a gotlandi talajvízre gyakorolt hatás értékelése volt hiányos), amelyek nem képezhetnek „alapot a környezeti hatásról szóló döntéshez”.

A döntés miatt a Cementa kénytelen volt legkésőbb 2021. október 31-ig leállítani a slite-i mészbányászatot, de fellebbeztek a határozat ellen a Legfelsőbb Bíróságnál.

A Legfelsőbb Bíróság végül nem fogadta el a fellebbezést, így a kormány törvényjavaslatot terjesztett elő a Környezetvédelmi Törvény ideiglenes módosításához (ez korlátozott időre meghosszabbította volna a Cementa engedélyét az ellátási hiány elkerülése érdekében). 2021. szeptemberben a Jogalkotási Tanács elutasította a kormány törvényjavaslatát, szerintük a javaslat nem általános, alkotmányellenes, és sértheti a svéd jogrendszerbe vetett bizalmat. Ezért a kormány szavazásra terjesztette elő a parlamentnek, a módosított törvényjavaslatot.

Mindeközben a Cementa ideiglenes engedélyt kért a kormánytól a slite-i mészbányászat folytatására a Környezetvédelmi Törvény értelmében. Azt is kérték, hogy a kormány döntsön a Környezetvédelmi Törvény környezetvizsgálati követelményei alóli mentességekről. A súlyos társadalmi következményekkel járó cementhiány kockázata miatt a parlamentben minden politikai párt megszavazta a törvényjavaslatot. A módosítások három hónapig lettek érvényesek, és lehetővé tették a kormánynak, hogy bizonyos feltételek mellett ideiglenes engedélyt adjon mészkőbányában történő bányászat folytatására.

Az ideiglenes törvénymódosítások 2022. január 1-ig léptek hatályba, és még 2021 novemberében a kormány meghosszabbította a Cementa előző engedélyét mészkőbányászatra 2022 december végéig.

Tavaly decemberben eközben az Urbergsgruppen egyesület, mely a Föld természeti erőforrásainak hosszú távú kezeléséért és a véges nyersanyagok csökkentett kitermeléséért küzd, fellebbezett az ideiglenes engedély megadása ellen a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságnál. Azt szerették volna, ha a bíróság előzetes döntést kérne az Európai Bíróságtól, és a döntésig a Cementa tevékenységét leállítaná. A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság dönthet úgynevezett „gátlásról”, ami azt jelentené, hogy a meghosszabbított engedélyről szóló kormányhatározatot addig nem lehet alkalmazni, míg a bíróság nem dönt. A bíróság az Európai Bíróság véleményét is kérheti, ha úgy ítéli meg, hogy uniós jogi kérdések merülnek fel. Ekkor is a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság dönthet a gátlásról.

A Greenpeace-nek és a Svéd Természetvédelmi Társaságnak is fellebbezési joga van nemzeti és uniós szinten is. A fellebbezés oka maga az ideiglenes törvény és a kormány ideiglenes engedélye a Cementának. Várhatóan mindketten fellebbezni fognak, ügyeiket 2022-ben készítik elő.

Az újabb fellebbezés eredményétől függetlenül is kérdéses, hogy mi lesz 2022 végén, úgyanis a Cementa ideiglenes engedélye 2022. december 31-én lejár. A cégnél folyamatban van egy új kérelem benyújtása három évre szóló engedélyre, de az erről szóló döntés egy évet is igénybe vehet, ezért idén év végén hasonló helyzetben találhatják majd magukat.

Svédország cementproblémáinak példáján az elemzés három fontos tanulságot fogalmaz meg

nem szabad függeni csak egy nagy beszállítótól, hanem figyelembe kell venni az ország termelését geopolitikai szempontból is, mérlegelni érdemes a különböző érdekeket az engedélyeknél, pl. helyi versus globális környezeti hatások; vagy környezeti hatások versus társadalmi igények. oda kell figyelni a nem kívánt következményekre, ami egy értéklánc megszakításából eredhetnek (pl. a fosszilis acél előállításához cementre van szükség).

Címlapkép: Getty Images