Ennyiért dobják piacra Amerika legdrágább lakóházát - Videón a látványos épület

Amerika legdrágább otthonává válhat az a "The One" nevű, mintegy 9750 négyzetméter alapterületű lakóház, amit 295 millió dollárért (93 milliárd forint) kínálnak eladásra. A gigantikus ingatlan Los Angeles Bel Air városrészében található, azonban a luxus mögött hatalmas adósságok és más problémák állnak. Mindenesetre ha sikerül az eladás, ez lesz minden idők legdrágábban értékesített lakóingatlana az Egyesült Államokban - írja a CNBC

Amerika legdrágább lakóháza lehet az a Los Angeles-i ingatlan, amit most 295 millió dollárért kínálnak eladásra. A "The One" nevű komplexum 9750 négyzetméter alapterületű és egy 15 ezer négyzetméteres telken található. Összesen 21 hálószobával és 42 fürdőszobával rendelkezik, kilátással a Csendes-óceánra, Los Angeles belvárosára és a San Gabriel-hegyre.

Az ingatlannak 7 vízi eleme van, többek között egy épület körül futó medence és egy wellness-fürdő szépségszalonnal. Emellett egy éjszakai klub, egy 40 férőhelyes házimozi, egy bowlingpálya, egy 10 000 palackos borospince, egy 30 férőhelyes garázs és egy 400 méteres privát szabadtéri futópálya is a része. A vendégek és a személyzet számára pedig egy három hálószobás vendégház áll rendelkezésére, amihez szintén tartozik egy medence.

Dráma a luxus mögött

A látványos luxus mögött azonban számos pénzügyi és jogi probléma áll. A tíz éve indult projekten az elhúzódó építkezés hatására a fejlesztőnek 180 millió dollár adóssága keletkezett, így tavaly az ingatlan csődeljárás alá került. Emellett egy mérnöki szakvélemény szerint a házban repedések vannak, a medencékben és a kő körül pedig penészesedés nyomai láthatók. Bár az épület rendelkezik használatbavételi engedéllyel, egy helyi szervezet kifogásolja annak érvényességét. Mivel az utóbbi időben Los Angelesben elszaporodtak az ehhez hasonló gigaotthonok, ezért az elmúlt években a helyi építési törvényeket megváltoztatták, hogy gátat szabjanak a hasonló volumenű beruházásoknak. Ez ugyanakkor az ingatlanértékesítők szerint csak növelni fogja a ház értékét.

A beruházó kezdetben még 500 millió dolláros árat tűzött ki célul, a banki követelések miatt azonban egyre szorultabb helyzetben van, múlt hónapban kiadott egy videót, amelyben azt tervezi, hogy az otthont kriptobefektetéssé változtatja és a befektetők számára létrehozza a „The One Coin” nevű új tokent, amiből az adósságait finanszírozza. A bírósági eljárásban részt vevő szakemberek egyébként azt mondják, hogy az ingatlant körülbelül 200 millió dollárért kellene eladnia a tulajdonosnak, hogy a teljes adósságát visszafizethesse.

Ingatlanügynökök szerint nem lehetetlen az értékesítés, az amerikai luxusingatlanok piaca szárnyal, az árak az egekben vannak, 2021-ben a 10 millió dolláros vagy azt meghaladó árú ingatlanok eladása megduplázódott a járvány előtti 2019-hez képest, országosan összesen 312 eladással. Remények szerint az ingatlan körüli 10 évnyi dráma sem fogja elriasztani a leendő vásárlókat.

Ez lehet a rekorder

Az egy évtizede készülő ingatlan a valaha eladott legdrágább otthon lenne az Egyesült Államokban, ha megkapná a kért árat, felülmúlva Ken Griffin hedge fund tulajdonos legutóbbi, 238 millió dolláros manhattani lakásvásárlását.

Az eddigi csúcstartók között olyan ingatlanok vannak, mint

Marc Andreessen, a Netscape társalapítója által 177 millió dollárért megvett malibui épület

Jeff Bezos, az Amazon alapítójának két éve a tulajdonában álló 165 millió dolláros Warner Estate ház, ami szintén Kaliforniában van

Rupert Murdoch médiamágnás fia által, még 2019-ben 150 millió dollárért megvásárolt Bel Air-i ingatlan

Brian Armstrong, a Coinbase vezérigazgatója által 133 millió dollárért vásárolt, szintén Bel Air városrészben található kastély

A 2018-as rekorder pedig egy 110 millió dollárért eladott malibui ház volt

Az ügynökök szerint egyébként erős az érdeklődés a „The One” iránt, eddig két ajánlat van terítéken – egyik a szaúdi királytól, egy másik pedig egy gazdag kínai vásárlótól.

Címlapkép forrása: Getty Images