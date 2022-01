Ez nem hiányzott: Már a kereskedőknél is látszik az építőanyagok további drágulása

Hiába reméltük a tavalyi év második felében, hogy mérséklődni kezdenek az építési alapanyagok árai, a közben elszálló energiaköltségek több termék esetében is csak további drágulást hoztak. A szakmabeliek az ősz folyamán többször is figyelmeztettek, hogy idén év elején új lendületet vehet az áremelkedés, ami most úgy látszik meg is jelent a kereskedőknél - derül ki a Világgazdaság podcastjéből , ahol Wiesinger Raimund, a Magyar Építőanyag Kereskedelmi Egyesület (ÉKE) elnöke adott helyzetértékelést.