Úgy érzed, hogy túl magas a lakbér? - Mindez nem a véletlen műve

Nem kell sokat visszamenni az időben ahhoz, hogy látványos fordulatokat láthassunk a budapesti kiadó lakások árazása kapcsán. Nagyon ritka esemény, hogy egy évek óta stabilan dráguló piacon egy hirtelen irányváltással zuhanni kezdjenek a bérleti díjak, a covid hatására viszont pont ez történt 2020 tavaszán Budapesten.

A nemzetközi turizmus leállása miatt hónapokig befagyott az Airbnb-piac, ami mellett a hosszú távú bérlők közül is többen - ha csak ideiglenesen is - elhagyták Budapestet. Mindez 2020 tavaszán néhány hónap alatt közel 20 százalékos bérletidíj-csökkenést eredményezett a kiadó lakások piacán.

2021-ben viszont konszolidálódott a helyzet, és ahogy kezdett visszatérni a kereslet, úgy indultak ismét növekedésnek az "albérletárak".

A KSH-ingatlan.com számításai szerint is emelkednek a bérleti díjak, de a tavaly év végi számok szerint azok még sem országosan, sem Budapesten nem érték el a járvány előtti szintet, ingatlanos fórumokon viszont sok bérlő azt állítja, hogy már régen meghaladták azokat. Mi is kíváncsiak voltunk arra, hogy mi lehet az igazság, így legutóbbi cikkünkben olvasóinkat kérdeztük arról, hogy amennyiben lakást adnak bérbe, vagy lakást bérelnek, válaszoljanak a lakbérrel kapcsolatos kérdésünkre.

Íme az eredmény

Több mint 2500-an válaszoltak a korábbi cikkben feltett kérdésünkre, melyből közel 1800-an bérlőként, vagy bérbeadóként szólaltak meg. Az eredményből kitűnik, hogy a bérlők és a bérbeadók hasonló folyamatokat tapasztalnak a lakbérek alakulása kapcsán. Nézzük először a bérbeadókat!

A kérdésünkre több mint 1000 bérbeadó válaszolt, akik közül a legtöbben, 43 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy a covid megjelenése ellenére nem csökkentette a bérleti díjat, de azóta sem emelt rajta. Őket azonban azok a bérbeadók követik, akik bár a covid elején szintén nem csökkentették a díjat, de azóta emeltek rajta (15%), illetve azok, akik a covid elején csökkentették a díjat és azóta egyelőre nem emeltek rajta (15%).

A bérbeadók 13 százaléka bár 2020 tavaszán adott engedményt a bérlőjének, azóta az eredeti szintre emelte a bérleti díjat, míg a bérbeadók egytizede ennél mérsékeltebb arányban emeli a díjakat. Úgy tűnik, hogy a bérbeadók általában konzekvensek az eredeti döntésüket illetően, mindössze 5 százalékuk „rángatta csak meg” a bérleti díjat azzal, hogy a covid elején csökkentette, majd azóta a korábbi szinteknél magasabbra emelte azt.

Ami a bérlőket illeti, náluk is hasonlóak a tapasztalatok, bár ők valamivel kevesebben, mintegy 750-en nyilatkoztak. A bérbeadókhoz hasonlóan viszont ők is éppen 43 százalékban mondták azt, hogy sem a covid elején, sem azóta nem változott a bérleti díjuk. Magasabb arányban (29%) mondták viszont azt, hogy a covid elején nem kértek vagy nem kaptak csökkentést, de azóta tovább emelkedtek a bérleti díjaik. A harmadik helyre pedig azok csoportja került, akik a covid elején kaptak ugyan kedvezményt, de azóta a covid előttinél magasabbra emelkedett a bérleti díjuk. 7 százalék nyilatkozta, hogy a covid eleji csökkentett bérleti díj azóta is fennáll, a csökkentett díjak korábbi szintre vagy annál mérsékeltebb emelés ennél is kisebb arányban fordult csak elő.

Azt látjuk tehát, hogy a legtöbb bérbeadót a járvány nem befolyásolta abban, hogy bármilyen változtatást csináljon a korábbi bérleti díjakban. 42 százalékuk adott valamilyen kedvezményt, amit vagy azóta is fenntart, vagy részben, vagy teljes egészében megszűntetett. A kérdésünkre válaszolt bérlőknek ugyanakkor mindössze 28 százaléka kapott kedvezményt, amelyek nagyrészt azóta náluk is megszűntek.

Ezek alapján a lakbérek valóban folyamatosan kúsznak felfelé, és ha a KSH-ingatlan.com számításai szerint egyelőre nem is éri el a járvány előtti szinteket az átlag, a bérlők 82 százaléka, míg a bérbeadók 63 százaléka fizet vagy kér a járvány előttivel megegyező, vagy annál magasabb bérleti díjat.

Túl drágák az „albérletek”?

A mindenkori bérleti díjakat természetes, hogy a kereslet és a kínlat viszonya határozza meg, ugyanakkor számos olvasónk szerint – akik feltehetően a bérlői oldalt erősítik - kormányzati intézkedésekre lenne szükség, hogy megszűnjenek a magas bérleti díjak. Feltehetően a bérbeadók ezt másképp látják, de tény, hogy nagy szükség lenne a bérleti piacon is egy általános lakáspolitikára, amelybe akár az évek óta beharangozott nagyszámú bérlakásépítések is beletartoznának. Noha a nyugat-európai arányoktól még elmarad a lakást bérlők aránya, az utóbbi években nálunk is emelkedő trend figyelhető meg, így egy sikeres lakáspolitika elengedhetetlen ahhoz, hogy Magyarországon is egy nyugati típusú, transzparens bérlakáspiac alakulhasson ki.

Címlapkép forrása: Getty Images