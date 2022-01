A zöld után itt a fenntartható: új kötvénnyel jelentkezett a Campona tulajdonosa

Újfajta kötvényt bocsátott ki a több hazai irodaház és hotel mellett a Camponát is birtokló CPI Property Group, mely összesen 700 millió euró értékben bocsátott ki "fenntarthatósági kötvényt". Az aukcióból befolyt pénzeket nem kell feltétlenül zöld projektekre fordítani, fenntarthatóvá az teszi, hogy a CPI bizonyos kibocsátási célokat vállal, amiket ha nem teljesít, növekszik a kötvény hozama.

Az elmúlt években valóságos bombaként robbant be a hazai és régiós ingatlanszektorba a vállalati zöldkötvények kibocsátása, melyek az egyik legszennyezőbb ágazat (ha az ingatlanokhoz az építőipart is hozzávesszük) zöldülését hivatottak elősegíteni. A trenden most a CPI Property Group csavart egyet az úgynevezett "fenntarthatósági kötvény" kibocsátásával.

A CPI 700 millió eurós összegben bocsátott ki kötvényt 1,75%-os átlaghozam mellett, 2030 január 14-i lejárattal.

A zöldkötvényekkel ellentétben a fenntarthatósági kötvényből befolyt pénzeket a cég nem zöld célokra tervezi fölhasználni - a cég közleménye szerint a befolyt összegből korábban kibocsátott kötvények tartozását fogja finanszírozni (a 4,75%-os hozamra kiadott, 2023 március 8-án lejáróét és a 2,125%-os hozamra kiadott, 2024 október 4-én lejáróét).

Az új kötvény nóvuma abban rejlik, hogy a befolyt összeg felhasználásától függetlenül a cég fenntarthatósági célokat vállal, amelyeket ha nem teljesít, növeli a kötvénye hozamát. A CPI egész konkrétan azt vállalta, hogy 2027 végéig 22%-kal csökkenti az ingatlanportfóliójából származó üvegházhatású gázok kibocsátását. Amennyiben ezt nem sikerül teljesíteni, úgy az utolsó két évre 0,25%-kal nő a kötvény hozama.

