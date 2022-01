Európa legnagyobb egyetemi sportteraszával bővül a Testnevelési Egyetem (képek)

Bemutatták a Testnevelési Egyetem Alkotás utcai kampuszának látványterveit. A létesítmény legérdekesebb része a hatalmas sport-tetőterasz lesz, ahol 450 méter hosszú futókör, szabadtéri edzőpark és egy kávézó is található majd. A 10 000 négyzetméteres létesítmény Európa legnagyobb egyetemi sportterasza lesz.

Bemutatta a Testnevelési Egyetem legújabb, Alkotás utcai kampuszának látványterveit a tervező TSPC Kft. Az összesen 78 000 négyzetméteren megépülő új épületkomplexum sportteraszán 450 méteres rekortán futópálya, teqball-asztalok, street workout, TRX, erőnléti edzésre alkalmas eszközök, slackline, pingpongasztal és szabadtéri jógatér is helyet kap. A sportolási lehetőségek mellett árnyékos pihenőhelyek és egy kávézó is helyet kapott. Az épület egy része egyetemi rendezvényteraszként emelkedik még egy szinttel a sporttető fölé.

Az Alkotás utcai tömbben különböző sportfunkciók kaptak helyet, többek között egy 50 méteres fedett uszoda, fedett atlétikacsarnok, tornacsarnok, labdajátékok terei és lőtér, valamint egy 400 férőhelyes kollégium. Az uszoda megfelel majd a hivatalos FINA-minősítésnek, így alkalmas lehet versenyek megrendezésére is. Itt épül továbbá Magyarország első, televíziós közvetítésre is alkalmas fedett atlétikai csarnoka, amely magába foglalja a 200 méteres futókört is az épületen belül.

A TSPC tartószerkezeti tervezőinek megoldást kellett találniuk az úgynevezett nagyfesztávú csarnokok tartószerkezetét érő, sportolásból adódó dinamikus terhelés számítására. Jelenleg ugyanis a szabványok ezzel a funkcióval, ilyen méretű szerkezetek esetére nem rendelkeznek számítási előírással – az atlétikacsarnok 54 méter, az uszoda pedig 38 méter fesztávú tartószerkezettel készül. A cég a szakmai probléma megoldására a Budapesti Műszaki Egyetem Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszékének munkatársaival működött együtt.

A sportterasz tervezésekor prioritás volt a környezettudatos szemlélet érvényesítése: az építészek a tetőre vízáteresztő burkolatot terveztek, jellemzően természetes anyagokat használtak, és a növényzet számára ideális feltételeket alakítottak ki. Az esővízgyűjtő rendszer mellett az épületet és környezetét a komolyabb záporok esetére is felkészítették. Az egyetem hallgatói mind a négy évszakban sportolhatnak a különleges helyszínen. A sportvilágításhoz, illetve a belső gépészeti rendszerek működtetéséhez napelemeket használnak majd, melyeket a sportcsarnok felülvilágítóinak hátulján helyeztek el.

A Testnevelési Egyetem mintegy 78 ezer négyzetméteren, több ütemben újul meg, a Csörsz utcai atlétikacsarnok és multicsarnok kivitelezése jelenleg is zajlik.

Címlapkép forrása: TSPC