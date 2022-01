Látványos videó mutatja meg, hogyan falta fel a város Buda legrégebbi közparkját

Látványos videót osztott meg Facebook oldalán Fürjes Balázs, ami megmutatja, hogyan csökkent fokozatosan a Városmajor területe. Az elmúlt 240 évben a park közel kétharmada épült be.

Rendszeres téma a közbeszédben a főváros és a közparkok zöldterületeinek száma. Az elmúlt években mind a fővárosi önkormányzat, mind a kormányzati Budapest Fejlesztési Központ is egyre nagyobb hangsúlyt fektetett a kérdésre és ennek jegyében rengeteg parkfejlesztés is indult az elmúlt években (valamint minden köztér fejlesztésénél kulcskérdéssé vált a fák száma is).

Az egyik ilyen parkfejlesztés a Városmajor megújítása, mely projektet Fürjes Balázs, Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár koordinál. A felújítás kapcsán most látványos videót osztott meg, mely megmutatja, hogyan kebelezte be az évek alatt a város a parkot:

A projekt keretei közt bővülni fog a zöldterület, felújítják a játszótereket és az utcabútorokat, újragondolják a park bejáratait, ösvényeit és úthálózatát, tematikus parkrészeket építenek (sportpályák, futókör, csendes pihenőhelyek az időseknek, kutyásoknak kutyafuttató), valamint biztonságosabbá is teszik a parkot parkőrökkel és kamerarendszerek felszerelésével.

A 235 éves közpark megújításáról 2019 decemberében döntött a kormány, melynek során helyi civil szervezetek bevonásával tervezik a Városmajor megújítását. Ennek kapcsán tavaly kétszer is kérdőív készült, amelyben a helyi lakosságot kérdezték a fejlesztési igényekről. A következő évben több workshopot, közösségi tervezési alkalmat is szerveznek az itt élőknek, érdeklődőknek.

Címlapkép forrása: Fürjes Balázs Facebook oldala