Vitézy Dávid: ezért nincs értelme a kilométeralapú számításnak a Déli Körvasút költségvetésénél

Sokak szerint rendkívül túlárazottnak számít a Kelenföld és Ferencváros pályaudvar közötti vasúti vágányok bővítésére irányuló projekt, melyet végül a V-Híd Építő Zrt. 338 milliárd forintból valósíthat meg. A Déli Körvasút fejlesztés során a meglévő két vágány mellé harmadik, egyes szakaszokon negyedik vágány épül, valamint két új megállót is kialakítanak. A témában parázs vita alakult ki a közösségi oldalakon is, a megszólalók szerint kilométeralapon ez nem kerülhetne 30-50 milliárd forintnál többe. Hogy ez valóban így van-e, arról Vitézy Dávid , a BFK vezérigazgatója is közösségi oldalán mondott véleményt.