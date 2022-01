Elképesztő méretű, fél Budát átívelő zöld folyosó jöhet létre

A Városmajor felújítása kapcsán a zöld folyosó már szerepelt a tervekben, most azonban képi illusztráció is megmutatja, hogy milyen hatalmas területről is van szó. A zöld folyósó a tervek szerint az Ördög-árok völgye mentén a Vérmezőt, a Tabánt és a Gellért-hegyi parkokat fűzi össze egészen a Dunáig.

Ez nagyságrendileg, a térképes nézet alapján, 600-700 ezer négyzetmétert ölelhet fel. Összehasonlításképpen, a Városliget körülbelül 1 millió négyzetmétert tesz ki.

Ahhoz, hogy ez valóban egy folyosó, egy minél jobban összefüggő zöld terület lehessen, a könnyű átjárhatóságot is biztosítani kell. Ennek egyik lehetősége az összekötő utcákban a forgalomcsillapítás, például a Hajnóczy József utcában, ami összeköti a Városmajort a Vérmezővel. De van még jó néhány összekötő utca, amit valamilyen módon gyalogos, illetve kerékpár baráttá kellene tenni, hogy valóban zöld folyósó alakulhasson ki.

Fürjes Balázs posztjában szerepel az is, hogy a Városmajor megújításakor több helyen a beton helyett új zöld felületeket alakítanak ki, valamint tisztásokat, összefüggő vízfelületet, gondozott pihenőtereket hoznak létre. Mint írja:

Csillapítjuk a környék forgalmát, ahol ez nem bénítja meg a kerület mindennapjait. Autóval pedig tilos lesz behajtani, a Major zöldjében parkolni. Buda másik nagy zöld parkjával, a szomszédos Vérmezővel pedig szorosabb gyalogos és kerékpáros kapcsolatot alakítunk ki.

Zöld folyosó, forrás: Fürjes Balázs közösségi oldala

Korábban arról számoltunk be, hogy kiírták a tervpályázat részleteit a Városmajor felújítására:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 01. 04. Indul a tervpályázat! Megújul Buda legrégebbi közparkja

Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba