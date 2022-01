Elkészült a 700 lakásos lakópark első része a XIII. kerületben

Átadta a XIII. kerületi Ferdinánd negyedben található, 229 lakásos Park West projektjének első ütemét a Wing lakóingatlanokra specializálódott esernyőmárkája, a Living. Az összesen három ütemben zajló lakófejlesztés keretében mintegy 700 lakás készül.

Átadta a Living a Park West lakóparkjának első ütemét, amelynek lakásait már 97 százalékban értékesítették. A BB energetikai besorolású lakóparkban összesen 229 darab lakás található, és a XIII. kerületi Ferdinánd negyedben, a Szabolcs utca 15-25. szám alatt épült fel. A projektben megépített 40-50 négyzetméteres lakások többsége dél-keleti, illetve dél-nyugati, nyugati tájolású, minden lakáshoz tartozik terasz, illetve az összes lakás esetében elérhető mélygarázsban biztosított parkoló. A házban közösségi nappalit is kialakítottak, ami co-working munkatérként is szolgál, valamint könyvtár, takarító szolgáltatás, fészer, közösségiautó-szolgáltatás, vagy a 0-24 órás csomagátvétel is rendelkezésre áll.

„A Park West 1 a nagyvárosi és aktív életmódot kedvelők körében rendkívül népszerű, a napfényes, teraszos lakások 97 százaléka már tulajdonosra talált.” – mondta Martin János, a Living üzletág igazgatója.

A tavalyi évben elindult a Park West 2 kivitelezése is, amelynek átadása 2023 első félévében várható.

Park West 1, kép forrása: Living/Hlinka Zsolt

Címlapkép forrása: Living