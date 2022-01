Extrém környezetben, "levegőből lógó" állványokkal épül tovább Budapest első felhőkarcolója

Hazai viszonyokhoz képest valóban extrém körülmények között épül a MOL új székháza a Kopaszi gátnál. Budapest legmagasabb épületének építésekor a mérnököknek munkásoknak így olyan kihívásokkal is szembe kell nézniük, amivel itthon csak nagyon ritkán - például hogy, hogyan is kell 140 méter magasban felállványozni egy épületet. A Magyar Építők most arról számolt be, hogyan lehet a különleges helyzet teremtette kihívásokat eredményesen megoldani.