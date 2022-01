Kiderültek a részletek: így lesz egy lepusztult barnamezős területből igazi aranybánya

Igazi aranybánya is lehet egy ingatlanfejlesztőnek egy olyan terület, ami némi (vagy éppen nagyon is sok) rendezést követően olyan lakópark helyszíne lehet, ahol a lakások után még az 5%-os áfát sem kell megfizetni. Ehhez azonban több vizsgálat után is zöld lámpát kell kapni a Rozsdaövezeti Bizottságtól, amelynek a döntési folyamatairól kevés részletet lehetett tudni. Ezidáig. A Bizottság működésének, és a vizsgálatok részleteiről tartott előadást Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkára a HuGBC Green Talk eseményén. Így többek között az is kiderült, hogy összesen 46 barnamezős területre érkezett kezdeményezés a Rozsdaövezeti Bizottsághoz, amelyből 16-nak az akcióterületté való minősítését támogatta a Bizottság, két terület pedig már jóváhagyási státuszba került.