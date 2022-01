Nagyot ugorhat idén a nemzetközi turizmus

Jelentős áttörést jeleznek előre az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) legfrissebb adatai: a szakértői várakozások a tavalyi 4 százalékos növekedést követően 2022-re már a globális turizmus átlagosan 55 százalékos növekedését vetítik előre. Bár az idénre előrejelzett 645 millió turistaérkezés továbbra is kevesebb mint fele a koronavírus-járvány kitörését megelőző évben, 2019-ben mért közel 1,5 milliárdos értéknek, az év folyamán mindenképpen megugró turistaforgalom, ezzel együtt pedig lendületes szállodai keresletélénkülés várható - írja közleményében a Moore Global tanácsadócég.

Az Európai Unió Tanácsa már februártól jelentősen lazít az utazási korlátozásokon azzal, hogy azokat az egyes utazók védettségéhez kötik. A második negyedévben további liberalizáció várható a közösségben, a korlátozások nagymértékű enyhítéséhez, helyenként teljes felszámolásához pedig más kontinensek országai is csatlakoznak majd. Mette Frederiksen, Dánia miniszterelnökének múlt heti bejelentése alapján Dánia lesz az első uniós ország, amely már február 1-étől teljesen eltöröli a COVID-19 kapcsán bevezetett korlátozásokat. Globális szinten ez a folyamat természetesen még hosszú időt vehet majd időbe, az utoljára enyhítő szereplők az Ázsia-Óceánia térség országai lehetnek, ez viszont majd alapvetően hozzájárul az utazói bizalom helyreállásához.

„Nemzetközi szinten a turistaérkezések száma idén a konzervatív várakozások szerint is eléri a 645 milliós szintet, 2023-ban pedig ismét átlépheti az egymilliárdos határt is – idézi a hétfői közlemény Takács Mártont, a Moore Hotel és Turizmus tanácsadási üzletágának vezetőjét.

"2022-ben az utazási hajlandóság helyreállásának első számú katalizátora az egyes országok utazási korlátozásainak nagymértékű lazítása lesz.

A 2019-ben tapasztalt 1,5 milliárdos szint elérésére azonban még legalább két évet kell majd várni:

az UNWTO által megkérdezett szakértők 64 százaléka ezt leghamarabb 2024-ben látja reálisnak. A gyorsabb növekedést jelenleg számos tényező korlátozza, köztük a kihívásokkal küzdő gazdasági környezet, így a világszerte megugró infláció is” - tette hozzá a szakember.

Hazai hatások

„A most kialakuló, az utazási korlátozásokat fokozatosan feloldó nemzetközi turisztikai környezet Magyarországra is egyértelmű hatást gyakorol majd: nagymértékű javulásra számítunk elsődlegesen a budapesti szállodapiac, de a külföldi vendégforgalmat is bonyolító vidéki szállodák teljesítményében is. A 2019-es hotelpiaci csúcsteljesítményektől ugyan még távol leszünk, ám a piaci szereplők az idei évnek már indokolt optimizmussal vághatnak neki” – véli Takács.

Tavaly éles kettősség alakult ki a hazai hotelpiacon: míg a vidéki szállodák az év első felében még a lezárásokkal terhelt időszakokban is kiemelkedő, a nyári szezonban pedig rekordteljesítményt értek el, addig a budapesti szállodák a piaci adatok szerint csak a nyár végétől kezdtek magukra találni. A javuló nemzetközi környezet és az utazási korlátozások további könnyítése most teremt esélyt arra, hogy ez a kettősség végre sokat halványuljon.

Címlapkép: Getty Images