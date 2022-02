Alakul a gigaüzlet a régiós ingatlanpiacon

Egy lépéssel közelebb került a CPI Property Group az Immofinanz teljes felvásárlásához, miután a holland-cseh ingatlanóriás az Immofinanz második legnagyobb részvényesének a részesedéseit is maradéktalanul megszerezte. Az Immofinanz részesedéseiért már lassan két hónapja megy a marakodás, a CPI pedig egyre közelebb kerül a cég teljes bekebelezéséhez.

Megszerezte a CPI az Immofinanz második legnagyobb részvényesének részesedését a cégben. Az S Immo eddig 12,7%-os tulajdonrésszel bírt a cégben, ez pedig most mind a CPI-hoz kerül 23 eurós részvényenkénti áron.

Az Immofinanz részvényeiért már December eleje óta megy a marakodás, amikor is a CPI megjelent az első ajánlatával 21,2 euró/részvény áron. Ezt akkor az Immofinanz vezetősége is elutasította, a cég második legnagyobb részvényese, az S Immo pedig rákontrázott az ajánlatra és 23 euró/részvény-áron próbált további 10%-os részesedést szerezni magának.

Az Immofinanz magyarországi portfóliója jelenleg 5 irodaház és 15 retail park (Stop Shop egységek).



Irodaházaik:

myhive Haller Gardens

myhive Átrium Park

myhive Greenpoint7

Szépvölgyi Business Park

myhive Thirteen/Xenter

A lépés azonban lehet, hogy csak üzenet volt a CPI felé, mely a múlt heti megemelt ajánlat (22,7 euró/részvény) elutasítása során most hajlandó volt 23 euróig is elmenni részvényenként, hogy megszerezze az S Immo részesedését is.

Múlt héten a CPI tovább növelte részesedését az Immofinanzban miután felvásárolták Petrus Advisers 8%-os részesedését is a cégben.

Címlapkép: Getty Images