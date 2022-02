Felújítások lephetik el hamarosan a Margit körutat

Új kulturális és vendéglátói negyed van születőben Budán, a Margit körút egy szakaszán, ahol az önkormányzat a Bartók Béla úthoz hasonlóan felpezsdítené az életet. A körút Margit utca és Bem József utca közötti szakasza van a revitalizáció fókuszában, de becsatlakozik a Török utca is (a körút azon szakaszára kell gondolni, ahol a villamos a Margit hídról Buda felé haladva megteszi első élesebb kanyarját).

A lap megkeresésére a Margit-negyed csapata elárulta, hogy a közeljövőben a szóban forgó útszakasz mentén sűrűbben lehet majd találkozni felújításokkal, beköltözésekkel - itt a legnagyobb ugyanis az üres ingatlanok sűrűsége is. Elmondták azt is, hogy az új helyeken nagy lesz a hasznosítások tematikus szórása is, hiszen nyílik itt kerámiastúdió és környezetvédelemmel kapcsolatos oktatási és rendezvényhelyszín is.

A negyedben eddig más sikeresen megnyílt a Képező nevű, művészettel foglalkozó közösségi tér, újra megnyitott a Start Galéria, valamint elindult a Habitat for Humanity és a Margit körút 64/a alatti üzlethelyiség felújítása is. "Az elkövetkező időszakban várhatóan folyamatosan költöznek be további bérlők" - nyilatkozták a lapnak.

A negyed revitalizációjáról az elmúlt hetekben többször is írtunk. A Margit-negyed projekt célja, hogy a Bartók Béla úti felvirágozáshoz hasonlóan a Margit körút mentén álló üres önkormányzati lakások is hasznosításra kerüljenek.

"A cél az, hogy egy fenntartható ökoszisztéma alakuljon ki a Margit körúton, amiben a kereskedelmi, profitorientált szolgáltatások nem szorítják ki néhány év alatt a kulturális és közösségi funkciókat, hanem ezek megfelelő egyensúlyba kerülnek és hosszú távon is működőképes konstellációt eredményeznek" - mondta lapunknak Ongjerth Dániel, a Margit-negyed Döntéselőkészítő és Tanácsadó Testület tagja egy korábbi interjúban.

A körút felélesztésével kapcsolatban egyesekben felmerülhet a kétely, hogy az útszakasz a Bartók Béla úttal ellentétben sokkal szűkebb, forgalmasabb és a járdák is keskenyebbek (azokon teraszos kiülőhelyeket a hely hiánya és a nagy forgalom mellett aligha lehetne kialakítani). A felvetésre Ongjerth Dánielnek volt is válasza, miszerint ugyan ők is érzékelik ezt a problémát, de bízik abban, hogy a frissen nyitó helyek majd belső udvari teraszokkal meg tudják oldani a problémát - a járdára csak egy sor asztalt lehetne kitenni.

