Nem félnek a költözéstől a cégek: ezeket az ingatlanokat vették ostrom alá az elmúlt hónapokban

Portfolio 2022. február 01. 13:35

Rengeteg bérleti tranzakcióról érkeztek hírek tavaly decemberben, illetve januárban. A kisebb, pár ezer négyzetméteres irodabérleti tranzakciók mellett, három raktárbérlésről is beszámolhatunk. Emellett olyan tranzakciókra is sor került, ahol az eladás után a régi tulajdonos visszabérelte az ingatlan egészét. Az elmúlt két hónapban történt bejelentéseket most egyben foglaltuk össze, lássuk, hogy milyen bérleti tranzakciókról lehet tudni 2021 decemberében és 2022 januárjában.