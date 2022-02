Újabb Hilton szálloda nyílik Budapesten

A Hilton a mai napon megerősítette DoubleTree by Hilton hotelportfóliójának bővítését: hat új európai szállodát jelentettek be, ezek Magyarországon, Olaszországban, Franciaországban, Romániában, Hollandiában és Németországban nyitnak meg - áll a hotellánc közleményében. A hazai új egységet Budán fogják megnyitni, várhatóan jövőre.

Európában a DoubleTree a Hilton leggyorsabban növekvő márkája, a tervek szerint a következő két évben 24, öt éves távlatban pedig 37 szállodát nyitnak meg, amelyek a régióban már működő több mint 120 szállodához csatlakoznak. Patrick Fitzgibbon, a Hilton európai, közel-keleti és afrikai régió (EMEA) fejlesztéseiért felelős vezető alelnöke elmondta: "A hotellánc jelenleg 19 országban működik, és a következő években további hét országban várható piacra lépésük. A DoubleTree by Hilton márka alkalmas arra, hogy a tulajdonosok átalakított ingatlanok iránti keresletének eleget tegyen."

Csepel Park Konferencia Ne maradj le! Holnap mindent megtudhatsz a csepeli új parkfejlesztés részleteiről az online és ingyenes konferenciánkon.

Hol lesz a 6 új hotel?

DoubleTree by Hilton Sittard - Hollandia

A 2021 decemberében újonnan megnyitott DoubleTree by Hilton Sittard, a Black Label Hospitalityvel kötött franchise-megállapodás keretében működik. A történelmi épületben 90 szoba, egész napos étkezési lehetőséget kínáló francia étterem, fitneszközpont, tárgyaló- és rendezvénytermek, valamint az ingatlan egykori kápolnájában található Bar Bisco várja a vendégeket. A márkának ez az első szállodája a holland Limburg tartományban.

DoubleTree by Hilton Hannover Schweizerhof – Németország

A Schweizerhof Hotel GmbH & Co. KG-vel kötött franchise megállapodás értelmében szintén 2021 decemberében nyitott meg az új Hilton Németországban, és a tervek szerint a tavasz és a nyár folyamán egy újabb tervezett beruházás valósul meg, amellyel a szálloda szolgáltatásait bővítik. A 200 szobás hotel a hannoveri vasútállomás közvetlen közelében található, szolgáltatásai között bisztró étterem és bár, 880 négyzetméternyi rendezvényterem, valamint wellness és spa létesítmények szerepelnek.

DoubleTree by Hilton Lyon Eurexpo - Franciaország

A márka legelső franciaországi szállodája 2022 januárjában nyílt meg Lyonban, a Saint-Priest-i Technológiai Parkban. A kortárs hotel 141 vendégszobával, négy igény szerint változtatható rendezvényteremmel és fitneszközponttal várja vendégeit.

DoubleTree by Hilton Milan Malpensa Solbiate Olona - Olaszország

A várhatóan 2022 áprilisában nyíló DoubleTree by Hilton Milan Malpensa Solbiate Olona csatlakozik a hét másik, Olaszországban működő DoubleTree by Hilton szállodához. A 246 szobás hotel hét rendezvénytermet magában foglaló kongresszusi központja a környező vállalkozások számára is találkozási lehetőségeket biztosít.

DoubleTree by Hilton Brasov City Centre – Románia

Ez az új egység az első Hilton hotel lesz Brassóban, a belvárosi szálloda várhatóan 2024-ben nyílik meg és helyet kap benne egy sky bar, egy külön bejáratú kaszinó, rendezvénytermek, valamint egy fitnesz- és wellnessközpont. Az ingatlan a Hilton és a Crown Venus Residence Estate SRL közötti menedzsment-megállapodás keretében fog működni.

DoubleTree by Hilton Budapest Buda Hills Hotel and Residences – Magyarország

A DoubleTree by Hilton Budapest Buda Hills Hotel and Residences, a márka első magyarországi szállodája, amely a XI. kerületben, Pösingermajor városrészben fog megnyílni. A kezdés 2023-ban várható, a szállodában kialakítanak wellness- és spa-létesítményeket, úszómedencét és rendezvénytermet. A szálloda a Rupphegyi Kft-vel, egy magyar ingatlanfejlesztő és -kezelő céggel kötött franchise-megállapodás keretében valósul meg.

A szállodalánc közleménye ugyan nem tér ki arra, hogy pontosan hol épül a szálloda a városrészen belül, több mint 10 éve szó van azonban róla, hogy Hilton szállodát építenek a Rupp-hegyre, a Törökbálinti út és a Barackmag utca által határolt területre, így elképzelhető, hogy itt lesz a szállodaépítés:

Címlapkép forrása: Hilton