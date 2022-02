A csepeli közpark csak a kezdet - Gyökeresen átalakulhat az egész környék

Egyre több részlet derül ki az észak-csepeli grandiózus parkfejlesztésről, melynek kapcsán többek között a terület kialakításának részleteiről, a park fővárossal való kapcsolatáról, valamint a jogi, pénzügyi, finanszírozási hátterének kérdéseiről a Portfolio és a Budapest Fejlesztési Központ által szervezett konferencia panelbeszélgetésén fogalmazták meg álláspontjukat a szakértők.

„A budapesti emberek ki vannak éhezve a zöld területekre, ha a város egy zenemű, akkor ebben a zöld hálózatok a szünetek. Fontosak az egyéb hangjegyek is, de szünet nélkül nem születik egy ritmus, a parkokban valósulhat meg az emberi rekreáció. Több mint 50 éve nem volt ekkora parkfejlesztés Budapesten, sőt a Gubacsi híd alatti területtel együtt akár egy 70 hektáros zöldterület is létrejöhetne, de a most bejelentett fejlesztés is egy nagyon fontos lépés.” – mondta el Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze. A szakember a park üzemeltetése kapcsán kiemelte, hogy teljesen önfenntartó parkot még Manhattanben a Central Park esetében sem sikerült létrehozni, de a fenntartási költségek ellenére számos pozitív externáliával számolhatunk. Bár a park bekerülési költségeinek 10-15 százaléka az éves fenntartási költség, ha például valaki egy park mellett él és ott rendszeresen sportol, akkor 5-6 évvel is tovább élhet. A kérdés, hogy a finanszírozás költségét hogyan lehet a legjobban megoldani. Bécs vagy Berlin példájánál sokkal egészségesebb a forráselosztás a főváros és az állam között.

„Az új csepeli közpark biztos, hogy mágnesként fog működni, ugyanakkor most még messze esik a lakóterületektől, vagyis külön programot igényel a megközelítése, de ezt természetesen próbálják minél könnyebbé tenni a fejlesztők. Ahhoz, hogy ez a park valóban városi parkként tudjon működni, fontos, hogy megépüljön a park ellenpárja, a ferencvárosi oldalon történő beépítés, lehetőleg olyan funkcióval, ami sok városi aktivitást eredményez. Másrészt a Weiss Manfréd és a Galvani út mentén is létrejöjjön egy olyan teleksáv, ami ezt kisebb mértékben, de szintén meg tudja teremteni. A park tehát most egyfajta megelőlegező fejlesztés ahhoz, hogy emberléptékű fejlesztési struktúrák alakuljanak ki körülötte. Budapest és az elővárosai nem kezelhetők anélkül, hogy egymást figyelmen kívül hagynánk, a keresletet valahogy vissza kellene terelni Budapestre. A magas ingatlanárak mellett a környezet sem feltétlenül vonzó Budapesten, ezt a problémát is hivatott kezelni a barnamezős területek tervezett fejlesztése. De ehhez a közszférának is be kell lépnie, például ilyen parkfejlesztések által.” – emelte ki Dományi Bálint, a BFK urbanisztikai vezetője.

„A területből adódóan a fenntarthatóságot segítő épületeket, megoldásokat terveztünk, amelyek alkalmasak arra, hogy például a növényeket hatékonyan kezeljük, miközben a cél a fenntartás minimalizálása. El kell mondani, hogy ma már az ingatlanfejlesztők sem feltétlenül menekülnek a zöldtől, noha egy jogszabály még javíthatna ezen. Két nagy budapesti ingatlanfejlesztő is például külön zöld tematikájú terveket rendel a piacról, hogy egymással szemben versenyképesek maradjanak.” - hangsúlyozta Mohácsi Sándor, az s73 Tájépítész Tervező Iroda Kft. tájépítésze.

„Gyakran beszélünk egy jó vízióról, majd egy jó megvalósításról, de kevesebb szó esik a leendő használókról és a park üzemeltetőiről. A park a várost használók számára készül. Minél nagyobb területet érdemes egy üzemeltető kezébe adni, hogy a lehető legkomplexebb megoldások születhessenek. Azok a közterületek, ahol megjelennek rendezvények, nagyon hamar megtalálják a maguk kiszolgálási módját, itt is ezt reméljük és ehhez egy megfelelő üzemeltető csapat szükséges. Budapesten érdekesség, hogy a komoly városfejlesztések gyakran bukott projektek után indulnak meg. Itt például az olimpiai pályázat volt az, aminek hatására egyben kezdték egy nagyobb, 200 hektáros terület fejlesztési lehetőségeit vizsgálni. Egy ingatlanfejlesztő csak az adott telekre tud fókuszálni, így ismét megjelenik a közszféra jelentősége.” – mondta el Orbán Csaba, a BFK magasépítési projektigazgatója.

„Nagyon sok lépés van mág addig, hogy a parkban tudjunk sétálni, de jó úton haladunk. Az állami vagyonért az MNV Zrt. felel, így az ő hatáskörük ez is. Fontos viszont, hogy ezek a déli fejlesztések egymásra épülve valósulnak meg, A Galvani híd tervezésénél például figyeltek arra, hogy dél felé folytatódni tudjon a park egy 160 méter széles leendő híd alatti átjáróval. Attól nem félek, hogy a park környékén ma kevesen laknak, a Kopaszi-gát is hasonló cipőben járt korábban, mégis évente 800 ezer látogatója volt, ami szintén megerősíti, hogy nagy igény van Budapesten a parkokra. A fővárosban az erdőkkel együtt nagyon sok a zöldfelület, de ezek megoszlása nagyon egyenlőtlen, főleg Budán találhatók, ezért is van jelentősége, hogy ez a park Pesthez közel valósul meg. A pesti oldal ingatlanfejlesztései nagyon zöldfelület-hiányosan épülnek, ami szintén emeli a tervezett park jelentőségét. – hívta fel a figyelmet Schneller Domonkos, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, hozzátéve, hogy egy park a sportlehetőségek által a társadalom egészségügyi kiadásaira is jó hatással lehet, így az üzemeltetési költségeknél ezt sem szabad elfelejteni. A rendszerváltás után első 20 év a magánfejlesztőkről szólt Budapesten, de Nyugat-Európában is azt látjuk, hogy ott lesz élhető egy városrész, ahol a közszféra elindít valamit, majd a magánszférának a komplex elképzelésben megadja a lehetőséget.

