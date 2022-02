Az utóbbi fél évszázad legnagyobb parkfejlesztése indul Budapesten - Friss képek a projektről

"Az elmúlt 50 év legnagyobb zöldfejlesztését szeretnénk megvalósítani Észak-Csepelen, ahol egy 36 hektáros területen, három Városmajornyi új parkot terveztünk meg. Miután nyílt pályázaton kiválasztottuk a tervezőt és elkészült a koncepcióterv, 2023-ra a kiviteli terv is elkészülhet és 2025-re meg is valósulhat a projekt. Budapest csak akkor lehet igazán élhető, ha jó minőségű, gondozott zöld parkokkal rendelkezik. A főváros nemcsak a belvárosból áll, a külső részeken élőket is megilleti az élhető környezet - mondta el az államtitkár.

A parkot három dolog jellemzi majd:

Egy valódi természetközeli hely lesz innovatív zöld megoldásokkal

Családbarát, multifunkcionális pihenőpark, ahol minden korosztály megtalálja majd a számára megfelelő időtöltést.

Jó tömegközlekedési kapcsolatok, ami a belvárosból akár 10 perce alatt elérhetővé teszi a területet

"A Csepeli park területe ma még lepusztult és szennyezett, az északi csücskében több ipari csarnokkal és romos épülettel. A célunk, hogy a volt ipari és mezőgazdasági területek helyén egy valódi zöldszigetet hozzunk létre. Természetes parki környezetet alakítunk ki: tisztásokkal és nagy, zöld pihenőterekkel, élettel megtölteni a területet egy családbarát pihenőpark létrehozásával." - tette hozzá.

"Biztonságosan megközelíthetővé tesszük a Duna-partot, és megőrizzük a természetközeli jellegét! Budapesten nem sok olyan park van, amelynek közvetlen kapcsolata van a Dunával, a Csepeli Közparknál megőrizzük a folyóparton burjánzó, értékes és őshonos galériaerdőt. A vízpartra csónakházat és kishajókikötőt tervezünk, amely tovább erősíti majd a vízzel való kapcsolatot. Egy kényelmes és 21. századi, okos parkot tervezünk: látogatóközponttal, hangulatos közösségi térrel. A látogatóközpontban hangulatos közösségi teret alakítunk ki, ahol különböző foglalkozásokat, rendezvényeket termelői piacokat lehet majd szervezni. Kávézó/bisztró, pelenkázóval felszerelt mosdó is várja majd a látogatókat. A park teljes területén wifihálózat lesz, és külön mobilos applikáció segíti majd a tájékozódást." - emelte ki Fürjes Balázs.

"Számtalan mozgásformát: vízisportokat és extrém sportokat is kipróbálhatnak majd a parkhasználók. Streetworkout pályát alakítunk ki a fiatalabbak, senior fitnesseszközöket helyezünk el az idősebbek számára. A csapatsportra a kosár-, streetball- és röplabdapályák, valamint a multifunkcionális kézilabda- és focipálya teremtenek majd lehetőséget. A bátrabbak számára pedig görparkot, mászófalat és akadálypályát is kialakítunk. A park területén egy 4,4 km hosszú futópálya vezet majd végig. A vízisport szerelmeseit sem hagyjuk cserben: a Duna-parton kajakozásra, kenuzásra is lehetőség lesz. Emellett két kutyás élményparkot is kialakítunk: külön a nagytestű és a kistestű kutyák számára."

"Két tematikus játszótér is várja majd a legkisebbeket, de a kamaszokra is gondolunk. Az egyik a színeiben, a játékokban és az anyaghasználatában a Csepeli Szabadkikötő hangulatát idézi meg. A másik a park múltjára, az itt folyt halászati tevékenységre és a Duna élővilágára fókuszál. A kamaszoknak: trambulinsort, függőágyakat és óriáshintát helyezünk el, installáció formájában pedig találkozóhelyet alakítunk ki a számukra."

"Minden irányból, szinte bármilyen közlekedési eszközzel: hévvel, villamossal, busszal, autóval és biciklivel is megközelíthető lesz. A csepeli hévet a jövőben meghosszabbítjuk és a föld alatt bevezetjük a Kálvin térig, valamint megépítjük a Galvani hidat és a hozzákapcsolódó úthálózatot, amelynek köszönhetően Dél-Budáról és Dél-Pestről is könnyen ide lehet majd jutni."

"Biciklivel a Weiss Manfréd út mellett futó kerékpárúton a leendő park területe már most könnyen megközelíthető, de a Galvani hídon keresztül is ide lehet majd tekerni. A munka tehát javában zajlik, 2025-re Budapest egyik legjobb családbarát zöldparkját hozzuk létre Észak-Csepelen, amely nemcsak a környéken élők, hanem minden budapesti számára könnyen elérhető lesz." - hangsúlyozta Fürjes Balázs.

