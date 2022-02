Csepeli közpark fejlesztése: "Csepel Budapest igazi aranytartalékává lépett elő!"

"Véleményem szerint Csepel Budapest igazi aranytartalékává lépett elő, főleg ha figyelembe vesszük a trendet, miszerint egyre többen költöznek ki a városból az agglomerációba" - mondta előadásában Borbély Lénárd, Csepel polgármestere a Portfolio és a Budapest Fejlesztési Központ közös rendezésű Csepel Park konferenciáján. A polgármester szerint a fejlesztés további beruházásokat is vonzhat a kerületbe. Mohácsi Sándor, az s73 Tájépítész Tervező Iroda Kft. tájépítésze szerint a projekt egyik legfontosabb célja, hogy bezárja a pesti zöld-gyűrűt.

"A projekt egyik kiemelt célja, hogy bezárja a pesti zöld-gyűrűt (Margit-sziget - Városliget - Népliget - és most a Csepel Park - a szerk.). Az egyelőre még 36 hektárosra tervezett park később akár 70 hektárra is kibővíthető lesz, mely a zöld gyűrűbe több újonnan kialakítandó bekötő úttal, bicikliutakkal és hidakkal fog becsatlakozni" - mondta Mohácsi Sándor, az s73 Tájépítész Tervező Iroda Kft. tájépítésze. Elmondta, hogy a csepeli park a Városligettel vagy a Városmajorral ellentétben nem rendelkezik kidolgozott "brand"-del - ez a park ugyanis inkább az ember és a természet együttélését fogja bemutatni. Az építész előadásából kiderül, hogy a parkot öt funkcióterületre lehet majd osztani:

A park dél-keleti, Duna menti részén létesül majd a galériaerdő

A park zöld magját a ökopark alkotja majd

Ezt fogja körülölelni a vizes élőhely - ez utakkal is ki lesz kövezve, hiszen itt az a cél, hogy az emberek jobban megismerjék a természetet

A park legnagyobb részét a vizes élőhelyen kívüli rész alkotja - ez egy igazi urbánus parkrész lesz, tele sportlehetőségekkel, kioszkokkal és vizesblokkokkal. A szabadsportokat kiszolgáló területek elsősorban a park déli részén helyezkednek el.

Mohácsi Sándor az s73 Tájépítész Tervező Iroda Kft. tájépítésze a Csepel Park konferencián. Forrás: Mónus Márton/Portfolio

Mohácsi Sándor számokat is megosztott a projekt kapcsán: a park 50,3%-os lombkorona-borítottsággal (ez a mikroklimatikus viszonyok miatt fontos), valamint 73,14%-os zöldfelület-aránnyal rendelkezik majd. A szolgáltatásokat taglalva elmondta, hogy a vízpart mentén kishajó-, csónak-, és kajak-kenu kikötő is lesz majd, a park szerte szétszórva pedig játszóterek és egy szolgáltatóközpont is lesznek majd. A területen művészeti alkotások is elhelyezésre kerülnek.

- mondta Borbély Lénárd, Csepel polgármestere. "Az elmúlt évek fejlődése után Csepel már tényleg a főváros része lett, nem pedig egy lesajnált külső kerület" - tette hozzá. Elmondta, hogy az önkormányzat a helyi lakosokat már a legelejétől kezdve bevonta tervezésbe különböző kérdőívekkel, ennek tükrében pedig igazi család- és gyermekbarát közparkot terveznek majd. A teljes (később 70 hektárra kibővíthető) terület Budapest legnagyobb egybefüggő zöldterülete, mely jelentős potenciált jelent a téréség számára. A park fejlesztése további beruházásokat is bevonzhat Csepelre - zárta a polgármester.

Borbély Lénárd, Csepel polgármestere a Csepel Park konferencián. Forrás: Mónus Márton/Portfolio

"A budapesti zöldfejlesztéseket a főváros a Radó Dezső tervvel fogja össze - ennek a részét képezi a Csepeli park fejlesztése is. A terv segít nekünk összehangolni a különböző léptékű, de egymásra épülő zöld projekteket" - mondta előadásában Erő Zoltán, Budapest főépítésze. A főépítész beszélt még a már folyamatban lévő fejlesztésekről is, mint a Pünkösdfürdő (8 hektár) kialakítása vagy a Mocsárosdűlő újrapozicionálása, valamint említést tett a már készülő stratégiai tervekről Kerepesdűlő és a Népliget kapcsán.

Erő Zoltán, Budapest főépítésze a Csepel Park konferencián. Forrás: Mónus Márton/Portfolio

A csepeli közparkkal kapcsolatban elmondta, hogy a történelmi koncepciók is mutatják, hogy a csepeli szigetcsúcsot mindig is nagy érdeklődés övezte - a 20. század elején és derekán még hatalmas kikötőt terveztek ide, majd a 90-es, 2000-es évek elején a "Manhatten terv" keretei közt modern lakónegyedet alakítottak volna ki. Ehhez képest a parkfejlesztés egy egészen új irány, azonban a Radó Dezső terv koncepcióba remekül illeszkedik.

Címlapkép: Mónus Márton/Portfolio