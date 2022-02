Kezdődik a Csepel Park konferencia - Még be lehet kapcsolódni az online közvetítésbe

A csepeli közpark fejlesztéséről kezdődött el az online konferencia a Portfolio és a Budapesti Fejlesztési Központ szervezésében. A parkfejlesztés eddigi lépéseiről, a látványtervekről, illetve a már kiírt pályázatok nyerteseiről már bővebben beszámoltunk ezekben a cikkekben:

Most a konferencián az érdeklődők a gigapark előkészületeiről, tervezéséről, funkcióiról, költségeiről és ütemezéséről is új információkat kaphatnak. Az online és ingyenes eseményen többek között Fürjes Balázs, Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár, valamint Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója is előad. Továbbá az s73 Tájépítész Tervező Iroda tájépítészeti bemutatójára is sor kerül, illetve Csepel polgármestere, és Budapest főépítésze is beszédet tart. Az esemény egy kerekasztal-beszélgetéssel zárul, ahol a különböző területek szakértőit kérdezzük a parkfejlesztés feladatairól és kihívásairól.

A részletes program ezen a linken érhető el. Ha pedig nem akar lemaradni a részletekről, kövesse élőben a konferenciát facebook oldalunkon, február 3-án 9 órától!

Csepel Park Konferencia Kezdődik a Csepel Park online konferencia. Kövesse az eseményt facebook oldalunkon.

A cikk saját termék népszerűsítését szolgálja.

