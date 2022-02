Jelentős fejlesztés érkezik Hajdúszoboszlóra - Már keresik a kivitelezőt

Megjelent a közbeszerzési kiírás az Európai Közbeszerzési Értesítőben Hajdúszoboszló új multifunkciós csarnokának teljes körű kivitelezésére - írja a Magyar Építők . Az elsősorban konferenciaközpontként funkcionáló épület tervei már tavaly ősszel elkészültek, hamarosan indulhat az építkezés is.

Új csarnokot kap hamarosan Hajdúszoboszló, mely elsősorban konferenciaközpontként fog üzemelni, azonban sport és kulturális rendezvények, valamint kiállítások rendezésére is alkalmas lesz. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás tervei már tavaly tavasszal elkészültek, most pedig elkezdték keresni a kivitelezőt is.

Az épület a Kemping u. 1. szám alatt épül fel egy 43 000 négyzetméteres telken, melyen most elsősorban kültéri sportolásra lehetőséget adó installációk találhatók. A telken felépítendő 12 480 négyzetméteres nettó alapterülettel rendelkező csarnok ezek egy részét kiszorítja (áthelyezésre kerülnek), de több funkció is a helyén tud maradni.

Hajdúszoboszló konferenciaközpont esti látványterve. Forrás: Czeglédi Gyula Facebook oldala

Az épület két szárnyból fog állni: a sport-részen található majd az 1739 négyzetméteres multifunkciós sportaréna fix és mobil lelátórendszerrel, 859 négyzetméteres öltözőrendszerrel - ez még egy 404 négyzetméteres edzőteremmel is kiegészül. A kulturális épületszárnyban 584 négyzetméteres, multifunkciós, szekcionálható konferenciaterem jön létre.

A két épületszárnyat középen egy félig nyitott, félig fedett ligetfórum köti majd össze.

Ehhez tartozik majd az úgynevezett ligetgyűrű is, mely 12 méter magasan köti össze a két épületrészt. Itt további kisebb kulturális rendezvényeket, fogadásokat lehet majd tartani.

A konferenciaközpont közepén található ligetfórum. Forrás: Czeglédi Gyula Facebook oldala

A multifunkciós épület sport- és kulturális (pl. színházi előadás, pódium előadás, könnyű- és komolyzenei koncertek), illetve egyéb rendezvények (pl. konferenciák, vásárok, kiállítások, bemutatók, szalagtűzők) lebonyolítására egyaránt alkalmas lesz. Az építészeti koncepciótervet a győri TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. készítette el.

Címlapkép forrása: Czeglédi Gyula Facebook oldala