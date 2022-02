Megszűnik a BKK Futár - Érkezik a Budapest GO

Hamarosan megszűnik a BKK Futár, az applikációt pedig az új, integrált szolgáltatásokat tartalmazó Budapest GO váltja - jelentette be a BKK hétfő délutáni sajtótájékoztatóján. Az alkalmazás egy helyre integrálja a BKK Futár, az Mobiljegy és a BKK Info szolgáltatásait is.

Az Otthon Budapesten városfejlesztési stratégia keretei közt most új alkalmazást fejlesztett a BKK, melynek célja, hogy egy applikációba integrálja a BKK Futárt, a BKK Info-t és a Mobiljegy alkalmazást - jelentette be Balogh Samu, Karács Gergely kabinetfőnöke a BKK hétfő délutáni sajtótájékoztatóján. "Meghaladjuk a papíralapú jegyek világát és a múltba küldjük a korábbi e-jegyrendszert" - mondta.

A kabinetfőnök után Dr. Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója vette át a szót, aki részletesebben is ismertette az új alkalmazás funkcióit.

A Budapest GO lényege, hogy egyetlen integrált felületen lehet majd utazást tervezni, jegyeket, bérleteket vásárolni és értesítéseket kapni a forgalmi változásokról.

Az alkalmazásban lehetőség lesz sima menetjegyek és havi bérletek vásárlására is (ami az eddigi mobiljegy-rendszer nagy hiányossága volt), a bérletek esetén pedig be lehet majd állítani az automatikus megújítást is. Az e-jegyrendszer integrálása azt is jelenti, hogy az alkalmazáson belül lehet majd a kihelyezett QR-kódokat is beolvasni. Márciustól az applikációban is elérhetőek lesznek a 30 és 90 perces időalapú jegyek is.

Nemcsak a budapesti járatokra, hanem a távolsági buszokra és csaknem minden nagyobb magyarországi város helyi közösségi közlekedési eszközére is lehet jegyet, bérletet váltani az alkalmazásban.

Még idén megvalósulhat továbbá, hogy a kerékpáros-tervezéskor az applikáció figyelembe veszi a domborzati viszonyokat, valamint a különböző nyomvonaltípusokat is. Megjelennek majd az alkalmazásban az "igény vezérelt járatok", tehát majd az appon keresztül is lehet kérni a Telebusz szolgáltatást.

Az applikáció - ami külön felhasználói fiók regisztrálását is szükségessé teszi - ezeken kívül olyan funkciókat is tartalmaz, mint a személyre szabható push-értesítések beállítása (a forgalmi változásokról), valamint kiválaszthatjuk kedvenc megállóinkat, járatainkat is. Természetesen az eddig használt útvonaltervezés is megmarad. Fontos újítás még, hogy kezdőképernyőre kitűzhető minialkalmazás is érkezik, ahonnan egyből beolvashatjuk a jegyünket, bérletünket is.

A BKK vezérigazgatója azt is elmondta, hogy az integráció nem csak applikációk között zajlik, de Budapest és az agglomeráció között is. Miután nemrég a MÁV, és azelőtt a HÉV járatokat is sikerült bevonni, már dolgoznak a volánbusz járatok integrálásán is. A távlati terveket ismertetve azt is elmondta, hogy idővel az olyan megosztott közlekedési szolgáltatások, mint a Mol-Bubi integrálása is várható.

Az új alkalmazás bejelentését Vitézy Dávid, a BFK vezérigazgatója is kommentálta egy rövid Facebook bejegyzésben, kifejezve sajnálatát a Futár brand megszűnése kapcsán. Kiemelte viszont, hogy az új fejlesztés "az elektronikus jegyrendszert egyáltalán nem váltja ki - továbbra is fontos lenne azon dolgozni, hogy "contactless" bankkártyával vagy bármilyen okoseszközzel lehessen QR-kód olvasás és app használata nélkül is utazni. Erről azonban már nincs szó, a Főváros a mai bejelentés alapján ezt már nem is tervezi a jövőre nézve."

