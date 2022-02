Bejelentette a cégvezető: 80 ezer négyzetméternyi ingatlanfejlesztést terveznek Budapest elővárosában

A logisztika slágerré válásától volt hangos az elmúlt időszakban a sajtó, Magyarországon is rekordhozamú tranzakciókat kötöttek és sok helyen kétszámjegyű százalékkal nőttek a bérleti díjak. A pozitív keresleti oldal és a fogyasztási növekmény 2022-ben is kitart, a prémium területek iránt további növekedés várható. A jelenlegi folyamatokról a Portfolio-nak Szoboszlay Máté , a Prologis tőkeallokációs igazgatója beszélt, aki egy fontos fejlesztési tervről is bejelentést tett.

"Intenzív időszakát éli a hazai logisztikai piac és a szegmensbe áramló tőke várhatóan nem is fog csökkenni, de a mostani dinamika valamelyest lassulhat. A növekvő keresletet az ellátási láncok sérülékenysége is indokolja, miközben a fenntarthatósági elemek is egyre inkább előtérbe kerülnek." – mondta el Szoboszlay Máté, a Prologis tőkeallokációs igazgatója.

"Az Egyesült Királyságban a brexit után rekordszintre, 1 százalékra csökkent az üresedés, megnőtt a belső logisztikai disztribúció iránt az igény, valamint az e-kereskedelem további térnyerése is velünk van, ami szintén erősíti a tendenciát. Mindez az ilyen irányú szolgáltatások növekedésének, valamint a nagyobb biztonsági tartalékoknak köszönhető. A nagyobb távolságokból történő ellátás módja változik, egyre inkább érvényes az, hogy az egy nagy helyett, több kisebb depóból látják el az európai országokat." – tette hozzá a szakember.

A legnagyobb tranzakciók mögött Magyarországon is az e-kereskedelmi, kiskereskedelmi disztribúciók húzódnak meg, amiben van egy erős regionális verseny is. Az e-kereskedelmi funkció és a hagyományos retail között nagy a különbség: egy e-kereskedőnek legalább háromszor akkora raktárra van szüksége, mint a hagyományos kereskedőnek, ami szintén az ipari ingatlanok piaca felé tolja a keresletet.

A következő 12 hónap távlatában a kereslet stabil lesz, ami globálisan felfelé tolja a bérleti díjakat, a megnövekedett fejlesztési kapacitás ellenére sem látjuk, hogy túlkínálat lenne a piacon.

A piac fejlődése

„A korábbi évekhez képest sokkal komplexebbé vált a logisztika, az épületek esetében például gondolni kell a jövőbeli bővítési lehetőségekre is, de ez a szemlélet már a telek kiválasztásánál megjelenik. Emellett a technikai irányelvek is változtak, ma már nem 10, hanem 12 méter magas a standard, az ipari padló 5 helyett 7 tonnára van kalibrálva, de hasonlóan figyelni kell a dokkolókapuk, „drive in” kapuk számára, hogy hova, mennyi elektromos töltőt, mennyi napelemet rakunk, milyen legyen az épülethez tartozó iroda, ott mik a standardok. Mindebben ma már a fenntarthatóság is sokkal inkább megjelenik.” – hívta fel a figyelmet Szoboszlay Máté.

"A fentieken túl olyan, a hagyományos funkciókon túlmutató szolgáltatások is egyre inkább megjelennek, mint focipálya, grillező, vagy rekreációs park és az ezekhez kapcsolódó események, amik HR szempontból is fontosak. A szigetszentmiklósi fejlesztésünket az access4you-val összeállva akadálymentesítettük, ami a potenciális munkavállalók körét is szélesítheti. A cél, hogy a park része legyen a céges és a lokális közösségnek is." - hangsúlyozta.

Előtérben a fenntarthatóság

"A Prologis életében már van előzménye a fenntarthatóságnak, most az innovációs kör implementálása zajlik. Megcsináltuk az első napelemes fejlesztést, de vizsgáljuk ezt a többi épületre is. A cégcsoportnak világszerte 252 MW áramot termelő panelrendszere van jelenleg, de ez pár éven belül 400 MW-ra nő. Amikor például elektromos közlekedésről beszélünk, az nálunk a parkok töltőberendezéseiben mutatkozik meg, amire a bérlők jelentős részének valóban igénye van." - mondta el a szakember.

A teherszállításban az elektromos meghajtás még nem valós alternatíva, de az utolsó kilométereken szállítást végző kisteherautóknál, furgonoknál ez már megjelenhet. Ezeket a járműveket feltehetően egyszerre, este akarják majd tölteni és azt is bírnia kell a rendszernek, ami egy komoly fejlesztési szempont, de ebben a végfelhasználóknak is szerepük van. Az elektromos járművek térnyerése tovább fog erősödni és ebben a parkokkal szemben is konkrét igények fogalmazódnak meg.

Munkaerőhiány

Fontos már az iskolákban bemutatni, hogy a logisztika vonzó életpálya tud lenni annak érdekében, hogy biztosítható legyen az utánpótlás. Emellett az önkormányzatokkal való együttműködés is segíti azt, hogy ha bejön egy cég, akkor akár 2-300 megfelelő képzettségű embert fel tudjon venni. Mivel a logisztikában nincs home office, ezért sokkal jobban felértékelődik a well being, akár a vezetői szinten is. Hogy pontosan milyen igények keletkeznek az mindenképp vizsgálandó, számít a lokáció, számít az ingatlan műszaki, fenntarthatósági állapota, de a szolgáltatások is. A folyamatos magasszintű szolgáltatásokhoz szükség van annak a rengeteg adatnak az elemzésére is, amivel mérni tudjuk az igényeket, és előrejelzést adni a jövőben várható folyamatokról.

Változó jogszabályok

Végül a fejlesztés mellett az üzemeltetés szempontjából is fontos szabályozási oldalról kell beszélnünk. Az, hogy 2022-ben Budapest és Pest megye támogathatóság szempontjából elválik egymástól azt fogja jelenteni, hogy Pest megye újra támogathatóvá válik, ami egy keresletoldali pozitívumot fog hozni.

"Az átfutási idők növekedése során az engedélyeztetési folyamat is egyre fontosabbá válik. Mondhatnám azt, hogy a tűzvédelmi szabályok egyszerűsödhetnének, de a Prologisnál akkor is a mostani szinteknek, a saját standardjaink elvárásainak megfelelően építenénk. Éppen ezért fontos, hogy a döntéshozók, a partnerek, a bérlők rendelkezzenek megfelelő információval az adott ingatlanok közti paraméterkülönbségekről, a szigeteléstől kezdve a tűzvédelmi besorolásokig. A szigetszentmiklósi fejlesztésnél - ahol nemrég jelentettük be a következő 14 ezer négyzetmétert - is ez a kiemelt műszaki standard volt az elvárás."

"Ugyanitt vásároltunk további 19 hektár telekingatlant, ami további 80 ezer négyzetméternyi fejlesztést tesz lehetővé, így összesen 140 ezer négyzetméter területet fog kínálni a park, melynek tervei közt a fent említett szolgáltatások mindegyike szerepel."

