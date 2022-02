Dúl a harc a közösségi és a hagyományos irodák között: az ESG szempontokon is versengenek

Portfolio 2022. február 11. 08:33

A rugalmas irodaterületeket üzemeltető New Work új "Space in the Cloud" (iroda a felhőben) szolgáltatást vezet be, amely nemcsak az új és meglévő bérlőknek segít kiadást csökkenteni, hanem lehetővé teszi számukra, hogy rugalmasabban és az ESG szempontoknak megfelelően irányítsák munkaerő-állományukat.