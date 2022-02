Rekord alacsonyan van azok száma, akik szerint "jó döntés most lakást venni"

A koronavírus járványhullámok első hulláma, 2020 májusa óta nem voltak ennyire pesszimisták a fogyasztók az amerikai lakáspiaccal kapcsolatban - írja a CNBC a Fannie Mae, amerikai jelzáloghitel-finanszírozó felmérésére hivatkozva. A jelentés szerint a megkérdezettek negyede gondolja csupán, hogy jó döntés most lakást vásárolni - soha ilyen kevesen nem voltak még ezen a véleményen.

Nagy pesszimizmus övezi fogyasztói oldalról az amerikai lakáspiacot, miután egy felmérés szerint soha ilyen kevesen nem gondolták még azt, hogy jó döntés most lakást vásárolni. A fogyasztókat elsősorban az emelkedő kamatkörnyezet riasztja el a vásárlástól, de közrejátszik benne a brutális lakásár-emelkedés is, ami az elmúlt egy-két évben végbe ment az USA-ban. Nem meglepő módon, a fiatalok a legpesszimistábbak.

A tengerentúlon ugyanis soha ilyen tempóban nem emelkedtek még a lakásárak: a 2020-as éves 6%-hoz képest tavaly 15% volt az évás lakásáremelkedés átlaga, ez pedig egyre csak gyorsulni látszik - decemberben már 18,5% volt az éves emelkedés üteme, miután novemberben is 18,1% volt.

"A tavalyi lakásáremelkedést a kínálati és keresleti oldal egyidejű nyomásának tökéletes vihara okozta" - mondta Frank Nothaft, a CoreLogic vezető közgazdásza. Elmondása szerint 2022-ben viszont már lassulhat a drágulás mértéke köszönhetően a felpörgő lakásépítéseknek és az emelkedő lakáshitel-kamatoknak.

Az Egyesült Államokban a kamatok is kezdenek emelkedni - a legnépszerűbb, 30 éves futamidejű jelzáloghitelek átlagos kamata jelenleg 3,87%-on áll, ami egy százalékponttal magasabb, mint tavaly ilyenkor. Ami nagyobb aggodalomra ad okot, az az, hogy az elmúlt egy év egy százalékpontos emelkedéséből 58 bázispont idén év elején jelentkezett, ami arra utal, hogy idén felgyorsul a kamatemelkedés. A Fed idén ráadásul több kamatemelést is tervez, valamint elkezdenek visszavágni a kötvényvásárlási programjaikból, ami a jelzálog-fedezetű értékpapírokat is érinti (a Fed értékpapír vásárlása a kamatok alacsonyan tartásával segített felszínen tartani a jelzálogpiacot a pandémia beálltát követően).

Címlapkép: Getty Images/Melissa Ross