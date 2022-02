Balatoni település kap sportcsarnokot - Megvannak a látványtervek is

Balatonalmádi tavaly részesült 500 millió forintos állami támogatásban, belügyminisztériumi forrásból. Erről egy tavaly júliusi kormányhatározatban rendelkeztek, amely a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szólt. Az összegből 100 milliót csoportosítanak a csarnok tervezésére és a helyszín előkészítésére (a további 400 milliót a belterületi utak megújítására fordítják) - írja a lap.

A multifunkciós épületben egy 20 méter x 40 méteres pálya található majd, melyet egy 448 férőhelyes lelátó vesz körül. A csarnokban helyet kap majd egy kisebb, 83 négyzetméteres és egy nagyobb, 177 négyzetméteres sportterem is, valamint egy 317 négyzetméteres konditerem szaunával. A beruházás keretei közt 72 db személyautó, 2 db buszparkoló is épül valamint egy 400 méteres futókör is körülöleli majd a létesítményt.

A fentebb látható koncepció terveket a Kiss és Rusznák építész iroda vezetője, Kiss Viktor készítette , akik a BSE új sportpályájának tervezését is végezte.

Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője a veol.hu-nak korábban kifejtette, a mostani beruházás a 2020-ban, Lozsánta városrészben átadott sportközpont fejlesztésével kapcsolatos. A sportközpont fejlesztése szintén kormányzati támogatásból, 681 millió forintból valósult meg, de akkor kapott pénzt a város a környező területek megvásárlására is, ahol majd felépülhet a sportcsarnok.

Az utóbbi egy-két hónap igen gazdag volt a kisebb-nagyobb sportcsarnokokkal kapcsolatos hírekben. Múlt héten Hajdúszoboszlóból érkezett hír egy multifunkciós csarnok építéséről, azelőtt pedig Százhalombattán írtak ki közbeszerzést sportcsarnok építésére. Nemrégiben bemutatták a Pestszentlőrincen építendő Budapest Airport Aréna látványterveit, valamint adták át a ma már MVM Dome néven futó csarnokot a Népligetnél. Vidéken Szeged és Nagykanizsa kapott új multifunkciós sportlétesítményeket, miközben Székesfehérváron is épül az Alba Aréna.

Címlapkép: Balatonalmádi városának Facebook oldala