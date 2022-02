Bővül a magyar zöld portfólió: több a jobb minőségű új épületünk

2021-ben továbbra is dinamikusan bővült mind az új építésű zöld ingatlanok száma, mind a meglévő épületek „zöldítése”. Különösen az ipari ingatlanok piacán tapasztalható igazi boom, ami nem csak az újonnan elindult fejlesztések számára értendő, hanem a környezettudatos logisztikai, valamint gyártóbázisokra is - derül ki a Colliers jelentéséből.

Ami az emberi egészséget fókuszba helyező WELL minősítést illeti, míg korábban csak előminősítésekkel lehetett találkozni, tavaly már két épület is megszerezte a végleges WELL minősítést (elsőként a Corvin Technology Park, majd a Nordic Light Trio, mindketten WELL Gold minősítést).

Mellettük 6 épület rendelkezett előminősítéssel és számos folyamatban lévő projekt van regisztrálva, összesen így 36 darab magyarországi projektet tart nyilván a minősítő, amelyek már megkapták valamilyen formában, vagy várhatóan meg fogják kapni a WELL minősítést valamely formában.

A fejlesztők és tulajdonosok társadalmi felelősségvállalását jelzi, hogy egyre több épület nyeri el az egyébként magyar hátterű, de európai védjegyként bejegyzett Access4you tanúsítványt. Az Access4you az épületek akadálymentességét tanúsítja különböző speciális igényű felhasználói csoportok számára.

LEED, BREEAM, és WELL nélkül már nincs új irodaház

A budapesti irodapiacon közel 180 000 m2-rel nőtt a zöld minősítéssel rendelkező irodaterület 2021-ben. (itt többféle minősítést is számba lehet venni, például a BREEAM, vagy LEED minősítéseket) Jelentősen nőtt az új építésű állomány ezen a téren, hiszen szinte minden új irodaház szerez zöld minősítést. Ez önmagában 160 000 m2-t tett ki.

Bár a meglévő épületre szerzett minősítések teljes alapterülete 150 000 m2 volt, a meg nem újított és lejárt minősítések miatt az összesített alapterület csak kis mértékben növekedett.

Mindent figyelembe véve így az összes modern irodaterület 44%-a, 1 750 000 m2 tekinthető zöldnek.

Érdemes azért az épületek számát is nézni, ami adatbázisunk szerint 100 minősített épületet jelent, ami a teljes modern állomány mintegy 24%-át teszi ki.

Zöld irodák után jönnek a zöld raktárak

Míg korában csak az irodapiacra volt igaz, hogy nem épül új irodaház valamilyen zöld minősítés nélkül, ez mostanra úgy tűnik az ipari ingatlanok esetében is megállja a helyét. Hasonlóan a korábban épült állomány megújításával és környezettudatosabbá tételével, valamint az ehhez kapcsolódó minősítés megszerzésével.

A meglévő állomány zöldítésében kétségkívül a CTP tette a legnagyobb lépést és a teljes portfoliójukra megszerezték a BREEAM In-Use minősítést. Ez több mint 20 épületet jelent csak Magyarországon. Emellett számos épületük tetejére tervezik napelemes erőmű telepítését.

Az ESG az a téma, amiről talán már többet is hallunk, mint a zöld minősítésekről, és a jövőben még többet fogunk. Az ESG mozaikszó az Environment, Social és Governance azaz Környezet, Társadalom és Irányítás szavakat foglalja magában.

„Fontos tudni, hogy az ESG nem egy minősítés (bár vannak ilyen értékeléseket kiadó cégek) és nem is kötelező szabályozás (egyelőre), hanem fenntarthatósági irányelvek a fenti három témakörben, hogyan kellene egy cégnek működnie."

Az ESG jelentésnek nincs kötött formátuma, az egyes témák fontossága pedig nagyban függ az érintett cég tevékenységétől.

"Léteznek azért ajánlások vagy szabványok, például a széleskörben alkalmazható GRI (Global Reporting Initiative) illetve a mérhetőségre kifejezetten az ingatlanpiacon a GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark).” – mondta Szircsák Norbert, a Colliers Magyarország zöld épület minősítési üzletágának igazgatója.

Az ESG szempontok mérhetősége tehát még nem igazán szabványosított. Az épületek fenntarthatóságának mérésére ezért jöttek létre korábban az olyan zöld minősítések, mint a LEED és a BREEAM, melyek ingatlanok tekintetében az ESG jelentésekben is jó szolgálatot tehetnek. A WELL minősítés pedig a Social (társadalmi) kérdések tekintetében szeretne a megoldás kulcsává válni.

