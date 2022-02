Ez a hármas fogja meghatározni a 2022-es magyar ingatlanpiacot

2022-ben az ESG kulcsfontosságú (környezeti - E, társadalmi - S, kormányzási - G) a magyar ingatlanpiacot meghatározó tényezők között, olyannyira, hogy a 2022-re vonatkozó főbb trendeket és előrejelzéseket összefoglaló ingatlanpiaci jelentésében az ingatlantanácsadó CBRE első helyre sorolta az ESG betűszóval kifejezett fenntarthatósági szempontokat.

Egyre több területen kerülnek fókuszba az ESG szempontok, nincs ez másként a hazai ingatlanpiacon sem. A fenntarthatósági elhatározásokat, célokat a befektetők és az ingatlanok bérlői is figyelembe veszik a döntéseik során, aminek az ingatlanfejlesztők, tulajdonosok, bérbeadók és minden érintett egyre inkább igyekeznek megfelelni. Ez azt is maga után vonja, hogy a projektfejlesztési, vagy befektetési döntésekbe is beleszövődik az ESG. A CBRE Market Outlook 2022 Hungary jelentésében is, amely a hazai piac ingatlanszegmenseire vonatkozó legfontosabb trendeket és előrejelzéseket tartalmazza, első helyre került az ESG szempontrendszer, mint a magyar ingatlanpiac egyik fő meghatározója.

Az egész ESG világ iránti érdeklődést alapvetően az éghajlatváltozással kapcsolatos aggodalom, a szigorodó szabályozások és a nagyközönség általi nyomás hajtja. Ehhez jön hozzá, hogy a brutálisan emelkedő energiaárak még jobban motiválhatják az ingatlanpiaci szereplőket, hogy például az épületek korszerűsítésénél, vagy az újak fejlesztésénél valóban odafigyeljenek a megújuló energia alapú megoldásokra, vagy bármilyen technológiai újdonságra, ami segít csökkenteni a házak energiafogyasztását, és így a kibocsátását is.

A jelentés szerint a kibocsátás 2030-ra történő 40%-os csökkentésének célját pozitívan befolyásolja például a lakossági piacon bevezetett zöld hitel, amely az új építkezéseknél követeli meg a korszerű technológiák alkalmazását és az energiahatékony otthonok kialakítását.

Eközben a kereskedelmi ingatlanoknál a befektetők, a bérlők felől erős nyomás érkezik az ESG szempontok ingatlanpiaci alkalmazására. A fenntartható ingatlanok és az ESG szempontok alkalmazásának a többletértékét ugyan még nehéz meghatározni, de sok befektetőnél ezeknek a hiánya egyszerűen "no go zónát" eredményez. Ezt felismerve, a nemzetközi értékbecslési gyakorlatoknál is már számítanak a fenntarthatósági elvek, így minél inkább ESG kompatibilis egy ingatlan, annál nagyobb pénzügyi értéket képvisel.

A piaci nyomás másik eredménye, hogy az új fejlesztéseknél a környezeti, energiahatékonysági minősítések szinte már kötelező elemmé váltak, így a zöld irodák aránya a teljes budapesti piacon 2021-ben már elérte a 46%-ot, a 2016-os 35%-kal szemben.

