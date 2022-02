Mi lesz a legjobb ingatlanbefektetés, ha elszabadul az infláció?

Milyen hatása lesz a hazai ingatlanalapokra az elszabaduló inflációnak? Mekkora a társadalmi és gazdasági nyomás az ESG-hez köthető befektetések részéről? Az elmúlt két év tükrében mi most a legjobb befektetés a piacon? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ, ezúttal az ingatlanalapok felől közelítve a témát. A fentiek mellett a világban zajló legfontosabb változásokról, valamint az aktuális és a jövőben várható kihívásokról kérdeztük a szakértőket, akik között ott volt Dr. Németh Miklós , az OTP Bank Speciális Finanszírozási Igazgatóságának ügyvezető igazgatója, Jakab Zsolt, a Diófa Alapkezelő ingatlan portfólió menedzsere és Pázmány Balázs , az Erste Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke.

Milyen hatása lesz a hazai ingatlanalapokra az elszabadult inflációnak?

Németh Miklós:

Úgy gondoljuk, hogy a tavalyi évben kialakult magas inflációs szintek hamarosan alacsonyabb szintre csökkenhetnek.

Azt tapasztaljuk, hogy a cash-flow termelő ingatlanokon elérhető hozam jelentősen nem változott, a bérleti díjak emelkedése elmarad az infláció szintjétől. Az irodapiac COVID-dal összefüggésben történő átalakulása és az üresedési ráta növekedése is fékezi a bérleti díjak inflációt követő növekedését.

Jakab Zsolt: Egyrészt a bérleti szerződések inflációval indexáltak, ez a hazai kereskedelmi ingatlanpiac esetében, amely euró alapon működik, az Eurostat különböző inflációs számaival történő indexálást jelenti. Másrészt az új építések költsége forint inflációtól függ jelentős részben (építőanyagok hazai része, munkaerőköltség), amely az új épületek árát növeli, így szükségszerű a magasabb bérleti díj melletti kiadás. Összességében tehát a piac az átlagosnál lényegesen jobban, jól védett az inflációtól.

Pázmány Balázs: Ingatlanjaink bérleti díjai szinte kizárólag euróban vannak meghatározva, ezért a díjakat elsősorban EU-s indikátorok alapján indexáljuk, mint a HICP vagy MUICP. A korábbi évek alacsony inflációs emelkedéséhez képest érdemi különbség a tavalyi magasabb inflációs érték. Ezen túl ingatlanjaink üzemeltetésének költsége - többek között az energiaárak drasztikus változása és a munkaerő költségének növekedése miatt - is jelentősen növekedett. Szerencsére az elmúlt 17 évben nagyon jelentős ingatlanállomány tulajdonosai lettünk, amely ingatlanok értékének növekedése szinte folyamatos. A kivitelezési költségek jelentős emelkedése is a meglévő ingatlanportfolió felértékelődését eredményezi.

Mekkora a nyomás (társadalmi, gazdasági) az ESG-hez köthető befektetések részéről? Milyen lépéseket kell tenni az ingatlanalapokat kezelőknek az ilyen források ki- és felhasználásához?

Németh Miklós: Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő által kezelt alapok portfóliójában lévő ingatlanokkal szemben megjelent bérlői igények hatására már évek óta főként kiváló minősítésű ingatlanokkal foglalkozunk és ez a tendencia csak tovább fog erősödni. A jövőben is törekedni fogunk arra, hogy környezeti, társadalmi és gazdasági szempontokból is fenntartható beruházásokat valósítsunk meg, illetve olyan portfóliót tartsunk fenn, ahol a házak minél nagyobb hányada megfeleltethető a fenntarthatósági elvárásoknak. Irodaházaink többsége rendelkezik BREEAM minősítéssel, ezt az arányt a jövőben tovább kívánjuk növelni. Az Alapkezelő, mint az OTP Csoport tagja természetesen a csoportszinten kezelt fenntarthatósági projektekben is részt vesz.

Jakab Zsolt:

Hazánkban az intézményi befektetők részéről konzervatívabb megközelítést látunk nagy általánosságban, néhány kivétellel.

Lakossági ügyfelek esetében talán valamivel erősebb érdeklődést tapasztalunk. Ami fontos, hogy az ESG az ingatlanalapok terén egy nehezen megfogható téma, vannak nagyon környezetbarát házaink, de ezek ESG-től függetlenül is rendkívül jó hozamot biztosítanak a befektetőinknek, nehéz egyértelműen elválasztani a hatásokat egymástól.

Pázmány Balázs: Az ESG elvek figyelembe vétele kiemelt szerepet játszik ingatlanjaink üzemeltetésében, a fenntarthatósági követelmények komoly elvárásként fogalmazódnak meg, így ezeket bérlőinkkel együttműködve igyekszünk teljesíteni. Befektetési döntéseinkben egyre hangsúlyosabban jelenik meg az ESG, mint döntési szempont, többek között annak köszönhetően is, hogy törekszünk ingatlan alapjaink ESG-kompatibilitásának növelésére és úttörő szerepet kívánunk betölteni a magyarországi ingatlanalapok ESG kritériumoknak megfelelő átminősítésében. Ezen felül vizsgáljuk egy kifejezetten ESG alap indításának lehetőségét is.

Az elmúlt 1,5 - 2 év tükrében át kell-e alakítani a korábbi eszközstruktúrákat, az egyes eszközosztályok arányát a portfóliókban?

Németh Miklós: Az OTP Ingatlanalap portfoliójának jelenlegi összetétele meglehetősen „covid-álló”, ezt az elmúlt 2 év tapasztalatai alapján már kimondhatjuk. A portfólió esetleges frissítése, a különböző funkciók arányának finomhangolása a hosszabb távú piaci várakozások alapján történhet. Középtávon is az a cél, hogy az alapok portfóliójában tovább növeljük az olyan jó minőségű, értékálló ingatlanok arányát, amik az egyre igényesebb környezeti, társadalmi és gazdasági szempontoknak hosszú távon megfelelnek.

Jakab Zsolt: Nem feltétlenül csak a covid miatt, de a piac mindig lehetőséget kínál az optimalizálásra. Az elmúlt időszakban például az ipari/logisztikai ingatlanok esetében soha nem látott alacsony szinteket értek el a hozamok, míg a kiskereskedelemben ezzel ellentétesen, hozamnövekedés volt tapasztalható. A covid által befolyásolt irodahasználati szokások mostanáig nem szivárogtak át a piacra, az irodapiacot továbbra is a hazai kereskedelmi ingatlanszektor leginkább stabil és likvid eszközének tekintjük.

Pázmány Balázs:

Az elmúlt covid időszak tapasztalataira alapozva a közelmúltban elsősorban retail területen növeltük ingatlanjaink arányát, de az idei évben újraértékeljük az irodapiaci ingatlanokba való befektetések lehetőségét is.

Jó döntésnek bizonyult, hogy a korábbi években felépített portfóliónk legjelentősebb részét új, vagy újszerű, remek lokációban található irodaházak és élelmiszerkereskedelemmel foglalkozó multinacionális bérlők által hasznosított ingatlanok alkotják, amely ingatlanok a covid járvány alatt is végig hasznosítottak voltak.

Mennyire kiszámíthatatlan és kockázatos ma az intézményi befeketetés, amikor több eddig kiemelt eszközosztályok (office, retail) termékei esetében komoly kérdőjelek merülhetnek még fel bevételtermelési szempontból? Vagy nincs erről szó?

Németh Miklós: A pandémia során elterjedté vált

otthoni munkavégzés hosszabb távon velünk marad (heti 1-2 nap általánossá vált), melynek hatását az irodai terek átalakítása részben ellensúlyozni fogja.

A történelmileg alacsony üresedési ráta visszatért a hosszútávú átlagához (~10%) az elmúlt évek túlfűtöttségét követően. Ezen ismérvek mentén az irodapiac jövőjét még nem érezzük veszélyeztetve.

A retail szegmens leginkább a hatósági bezárások következtében sérült, a pandémia egyes hullámhegyeit természetesen megérzik ezek a házak, azonban a forgalom az elmúlt évben már megközelítette, sőt az év 2. felétől folyamatosan meg is haladta a 2019-es szintet. Hosszútávon az internetes vásárlások további térnyerésével kell számolni és az adott kereskedelmi létesítmények bérlői összetételét ennek megfelelően kell kialakítani, azonban ez a magas színvonalon üzemeltetett bevásárlóközpontok létét alapjaiban nem kérdőjelezi meg. A bevezetett, több éve piacon lévő és jól működő kereskedelmi központok iránt ismét erősödő bérlői érdeklődés mutatkozik.

Jakab Zsolt: A covid elmúlt években elsősorban a kiskereskedelmi szektor bérleti díj bevételeit érintette, a többszöri covid hullámok hatásaként. (A turizmust nem értjük ide.) A Diófa Alapkezelő által menedzselt nagyszámú kiskereskedelmi park (strip mall) mindezek dacára azonban stabilan működik, sőt növelni is tudta a bérbeadottságát. Ennek hátterében azt látjuk, hogy a központok könnyű elérhetősége, az üzletek szabadtéri megközelítése a járványhelyzettől függetlenül előny a vásárlók számára (ráadásul a járványban ezek a tulajdonságok még hasznosnak is bizonyultak). Mindemellett pedig a bérleti díjak kiegyensúlyozott szintje a bérlők (üzletek) számára stabil működést tesz lehetővé, amit jellemzően hosszabb lejáratú bérleti szerződésekkel honorálnak a tulajdonos befektetési alapjaink részére.

Pázmány Balázs: Befektetési politikánk a biztonságra épít, multinacionális bérlőkkel kötünk hosszútávú szerződéseket, így a kockázatunk érdemben nem növekedett.

A járvány alatti időszakban számos bérleti szerződést hosszabbítottunk meg némi bérleti kedvezményért cserébe, ez pedig az ingatlanportfóliónk értékére még kedvező hatást is gyakorol.

Mire számítanak 2022-ben az ingatlanalapok tőkevonzása és hozamtermelő képessége szempontjából?

Németh Miklós: Azt gondoljuk, hogy a megnövekedett infláció következtében megugró hozamszintek okozhatnak esetleg kisebb átértékelődést az ingatlanok tekintetében, azonban a megugró hozamok másik oldalról javítják az euróban értékelt ingatlanok hozamtermelő képességét. Így összességében az elmúlt években tapasztalható hozamszintek biztosan fenn fognak tudni maradni, esetleg kisebb mértékű hozamjavulást is elvárhat a piac az ingatlanalapoktól.

Jakab Zsolt: A befektetői érdeklődés magas, jelenleg a legjelentősebb nyilvános alapunknál nagyobb érdeklődést látunk a piacon, mint amennyi befektetési jegyet a kötelező forgalmazási maximum mellett eladhatunk.

A hozamtermelő képesség várhatóan nőni fog a likvid pénzpiaci eszközökön elérhető magasabb kamatok, hozamok okán.

Az ügyfeleink körében erős érdeklődés mutatkozik továbbra is a stabil, alacsony szórású, relatív magas hozamú, tőkeáttételes, de konzervatív core/core+ stratégiát követő termékek iránt, így ezek indítását tervezzük.

Pázmány Balázs: A forint ingatlan alap esetén jelentősen emelkedett a hozampotenciál a pénzpiaci kamatok növekedése miatt, hiszen a pénzpiaci hozamok már 4-5% környékén állnak, míg egy éve ez a hozamszint 1% alatt volt. Ez nyilván jelentősen emeli az ingatlanalapok likvid részében elérhető hozamot. Az ingatlanjainkat euróban tartjuk nyilván, az árfolyamkockázatot pedig fedezeti ügylettel küszöböljük ki, amelyek kamattartalma is jelentősen emelkedett.

Van-e olyan kihívás, feladat, ami a legfontosabb feladatot jelenti egy hazai lakossági ingatlanalapot futtató alapkezelő számára?

Németh Miklós: Az előző kérdés kapcsán jelzett magasabb hozamok iránti igénynek való megfelelés egy már több éve működő, nagy méretű ingatlanalap esetén jelent kihívást, azonban megfelelő bérlői managementtel és portfóliófrissítéssel a versenyképesség biztosítható. Technikai kihívásnak tekintjük, hogy továbbra is meg kell felelni az MNB 2019-es ingatlanalapokkal kapcsolatos ajánlásának, miszerint az új ingatlanalapok és sorozatok esetén minimum 180 napos visszaváltási idő alkalmazása szükséges, továbbá a meglévő ingatlanalapokra forgalmazási maximumot kellett bevezetni.

Jakab Zsolt: Erős szabályozói felügyelet mellett működnek az alapkezelők. A Felügyelet makroprudenciális okokból elvárja, hogy T+180 napos visszaváltású termékekkel kerüljenek helyettesítésre a jelenleg népszerű, azonnali visszaváltású ingatlan befektetési jegyek. Az azonnali visszaváltású sorozatoknál ezzel párhuzamosan 2019 óta él egy kötelező forgalmazási maximum, amely betartása komoly feladat mind az alapkezelők mind a forgalmazóik számára. Jelenleg a Felügyelet által elvárt termékek iránt nem látunk kiugró keresletet. Ingatlanalapot futtató alapkezelőként a mi feladatunk a befektetőink számára a lehető legmagasabb hozam elérése szabályozott kockázati szint felvállalása mellett. Mi szeretnénk erre koncentrálni a jövőben, a szempontokat az ESG-vel is bővítve.

Címlapkép forrása: Getty Images