Mi történik a hazai építőiparban? - Érdekes számok láttak napvilágot

A korábbi két év hullámvölgyét hátra hagyva 2021-ben újra emelkedni tudott az építőiparban az aktivitás-kezdési mutató (a megkezdett kivitelezési munkák összértéke), ami így már a 2019-es számot is meghaladja - derül ki az EBI Építésaktivitási Jelentésből. De mit jelent ez regionális szinten? Mely országrészekben volt a legnagyobb a fellendülés?

Közép-Magyarország részesedése az elindult építkezéseket nézve az utolsó negyedévben tovább csökkent 2021-ben. Az egész évet tekintve a megkezdett kivitelezések értékének 34%-a jutott a területre, ami alacsonyabb volt a 2014-2020-at jellemzőnél (38%). Szintén elmaradt Kelet-Magyarország részesedése az Aktivitás-Kezdésből a korábbi éveket jellemzőtől, míg az előbbiekkel párhuzamosan Nyugat-Magyarországé növekedett. Utóbbi esetében az arány 35 százalékra bővült a korábbi 28 százalékos szintről.

A különböző régiók közül a legmagasabb összegben Budapest után, a Közép-Dunántúlon indultak el építkezések 2021-ben.

A továbbiakban részletesen is vizsgált Észak-Alföldhöz a kivitelezések összegének 11 százaléka tartozott.

A megkezdett kivitelezési munkák összértékének területi megoszlása Magyarország egyes régiói között (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2021. 4. negyedév)

Észak-Alföld

2017 előtthöz képest, az utóbbi években lényegesen magasabb értékben indultak el építőipari kivitelezések az Észak-Alföld régióban. 2017 és 2018 kiugróan magas építőipari Aktivitás—Kezdést hozott, de 2019-ben és 2020-ban is magas maradt. 2021-ben ugyan kisebb értékben kezdődtek meg építkezések, mint 2020-ban, de az Aktivitás-Kezdés mutató így is meghaladta a 2019-es szintet, illetve továbbra is jóval magasabban alakult a 2017 előttinél.

A különböző építőipari ágakat nézve elmondható, hogy a társasházi lakásépítési Aktivitás-Kezdés ugyan némileg növekedett a régióban 2021-ben 2020-hoz képest, azonban továbbra is messze elmaradt a 2016-2019 közötti időszakot jellemző számoktól, 2019-hez képest például több, mint 30 százalékkal. 2016 és 2019 között olyan nagyobb összegű beruházások munkálatai kezdődtek meg a területen, mint a Párizsi Udvar II. és IV. üteme vagy az Ispotály lakópark Debrecenben illetve a János-hegy lakópark Nyíregyházán. A 2021-es alacsony számok ellenére is indult nagyobb társasházi beruházás a területen, mint a Debreceni utcai társasházak Hajdúböszörményben, vagy a Platanus Lakópark I. üteme Debrecenben.

Az adott időszakban elkezdett és befejezett építőipari projektek összértéke, és a teljesítmény, vagyis az adott időszakban építésre fordított összeg az Észak-Alföldön, folyóáron. (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2021. 4. negyedév)

A 2021 első 9 hónapjára rendelkezésre álló adatok szerint az idei évben a régióban az Aktivitás-Kezdés további jelentős bővülése várható, az építési engedélyek számában ugyanis jelentős ugrás volt megfigyelhető tavaly január és szeptember között, a területen 90 százalékkal több engedélyt adtak ki 2020 azonos időszakához képest, míg az országos növekedés csupán 30 százalékos volt a két időszak között a KSH számai szerint

A nem lakáscélú magasépítéseket illetően jelentősen növekedett az elindult kivitelezések értéke 2021-re az Észak-Alföld régióban, és még a 2018-as eddigi legmagasabb összeget is túlszárnyalta. Így összességében a magasépítési Aktvitás-Kezdés rekordot döntött 2021-ben a területen. Elkezdődött például az East-West Gate intermodális logisztikai központ építése Fényeslitkén, a Lego fröccsöntő csarnok III. ütemének és a csomagoló üzem és raktár III. ütemének kivitelezése Nyíregyházán. Szintén tavaly indultak el az építési munkái a Semcorp szeparátorfólia-gyártó üzemnek Debrecenben, illetve a Tiszakavics Hotelnek Szolnokon. Az Aktivitás-Kezdés pedig várhatóan az idei évben is magas maradhat, hiszen az előzetes hírek szerint 2022-ben elindulhatnak a BMW gyárának nagy alapterületű épületkivitelezési munkái.

Míg az elmúlt években az M4-es út munkálatai, illetve a BMW beruházáshoz kapcsolódó projektek táplálták a mélyépítési Aktivitás-Kezdést a régióban, (utóbbi kapcsán elkezdődött például az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra-fejlesztés I. és II. üteme, vagy a Debrecen-Füzesabony vasútvonal I. üteme) az elindult mélyépítési munkák összege jelentősen visszaesett 2021-ben az Észak-Alföldön, és 2015 óta nem volt ilyen alacsony. A 2021-es legnagyobb beruházások között említhető a korábban már a magasépítési projektek között feltűntetett East-West Gate intermodális logisztikai központ mélyépítési munkálatai, valamint Nyíregyházán a Városi Stadion projekt.

Az EBI Építésaktivitási Jelentés három kutatócég együttműködésének eredménye, melyhez az iBuild a projektkutatással és a projektadatbázissal, az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpont és a Buildecon Építésgazdasági Kutató pedig a mutatószámok kialakításával és az aggregálást végző algoritmusok kidolgozásával járul hozzá.

Címlapkép forrása: Getty Images