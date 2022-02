Ritka fejlesztést adtak át Magyarországon: Úszófalu épül a Tiszánál

Magyarországon egyedülálló, úszófalut épített az abádszalóki Abád Kikötőben a kikötő tulajdonosa. A tizenhét, cölöpökön álló, négy évszakos ház elkészülte után idén újabbak kivitelezése kezdődött el - írja az MTI a beruházót idézve.

Hoffer Ferenc, a kistarcsai székhelyű Hof-Fer Investor Kft. tulajdonos-ügyvezetője, elmondta: az első, 17 házat magába foglaló ütem megvalósítása mintegy nettó 975 millió forintba került, a házak árát a tulajdonosok fizették, a partfejlesztést és a kapcsolódó beruházásokat a cég finanszírozta. Szólt arról, hogy az első ütem házai tavaly elkeltek. Idén tavasszal befejeződnek a hátramaradt munkálatok: a parti tereprendezés, a füvesítés, a faültetések, a nádas visszatelepítése .

Hozzátette: az első ütem házaitól távolabb eső új részen már elindult a következő kétéves, mintegy nettó 2 milliárd forintos beruházás, amely során újabb 24 ház épül, valamint egy hullámtörő móló is. A házak már idén nyár végi átadással leköthetők.

Az úszóházakat a Laszli Adrienn Studio tervezte, a Forker Kft. pedig gyártja és telepíti őket. A kikötő árvízvédelmi, Natura 2000 területen található, ezért kellett olyan megoldást találniuk, amely alkalmazkodik a rendszeres vízszintemelkedést hozó áradásokhoz. A könnyűszerkezetes úszó házak árvíz idején cölöpökön felúsznak, majd az ár levonulásakor "visszaülnek" a cölöpökre - mondta Hoffer Ferenc. Kitért arra is, hogy a könnyűszerkezetes házakat, amelyek télen is lakhatók, a tulajdonos kérésére napelemekkel is felszerelik.

Az úszóházak koncepciójáról korábban is írtunk már egy interjú keretei közt, amikor a Marinus, úszóházakat készítő cég vezetőivel beszélgettünk. Elmondásuk szerint az úszóházak nem helyettesítik a hagyományos lakhatást, pusztán egy új megoldást kínálnak, mely egyszerre környezetbarát, természetközeli és egyedi. Az elgondolás leginkább a vízparti házaknak lehet alternatívája, melyekből mind a Balatonnál, mind a Velencei tónál egyre kevesebb van.

Címlapkép: uszohazak.com