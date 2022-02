Villámgyorsan csaptak le egy új ágazatra az ingatlanbefektetők

Magyarországon még gyerekcipőben jár, de Európa-szerte egyre népszerűbb befektetési termék a piaci alapú bérlakás. Az ágazat mérete a tavalyi évben, a befektetett tőkét nézve a 100 milliárd eurót közelítette, ami több mint duplája a korábbi öt év átlagának.

A témában Takács Ernő, az IFK elnöke a Portfolio-nak úgy nyilatkozott, hogy a magyarországi lakásárak emelkedése nálunk is alapot adhat a bérlakásszektor fejlődésére. Aki nem rendelkezik megfelelő önerővel, vagy a jövedelme nem teszi lehetővé egy nagyobb volumenű hitel felvételét, annak a bérlakás lehet a megoldás. A szakértő szerint azonban a szabályozásban fontos lenne, hogy a lakásbérbeadás áfája is 5 százalékra csökkenjen azért, hogy piaci alapon is működni tudjon a szektor.

Más szakértők úgy vélik, hogy az olyan kereskedelmi ingatlanokkal, mint az iroda vagy a raktár még mindig magasabb hozamot lehet elérni, mint piaci alapú bérlakáskiadással, ráadásul a kevesebb ügyfél miatt a szerződések és maga az üzemeltetés is jelentősen egyszerűbb.

