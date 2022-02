Maradnak vagy hazamennek az ukrán vendégmunkások?

Amellett, hogy mindenki aggódva tekint a tőlünk pár száz kilóméterre zajló háborús eseményekre, és szolidarít a helyi lakossággal, a konfliktusnak rengeteg aspektusa van, amiket fontos körbejárni. Ilyen többek között, az azonnali pénz- és tőkepiaci hatások mellett, az építőiparra váró bizonytalanság, akár bizonyos alapanyagokról legyen szó, akár a hazánkban dologzó ukrán, vagy magyar-ukrán kettős állampolgárokról, akiket jelen pillanatban vélhetőleg várja haza Ukrajna, hogy bevonuljanak. Hogy döntenek? Mik az első tapasztalatok azoknál a cégeknél akik közvetve, vagy közvetlen foglakoztatják őket a budapesti építkezéseken?

"Szomorú téma, nem kéne ilyen helyzettel szembesülni. Nem mentek haza az ukrán munkavállalók, így a létszám változatlan és úgy tűnik, hogy nem is akarnak haza menni. Aki haza akart menni az már hazament az elmúlt hetekben, de ez is nagyon kevés ember volt. Most a határt a 18-60 év közöttiek előtt lezárták, így munkaképes férfiak várhatóan nem érkeznek, de ez valószínűleg addig tart, amíg nem kapitulál Ukrajna. Utána várhatóan zavaros idők lesznek ott, ami miatt érthetően kevesebb és bizonytalanabb lesz a munkalehtőség, ezért arra számítunk, hogy 2 hét múlva érezhető mennyiségű ukrán menekült/munkavállaló fog megjelenni az építőiparban." - nyilatkozta Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező Kft. ügyvezető igazgatója.

"Jelenleg nem lehet még pontosan tudni, hogy mi fog történni, nagyban függ a háborús helyzet alakulásától, és az EU szankcióktól, hogy mi lesz a kimenet. A most elrendelt kilépési korlátozás akadályozza jelenleg, hogy vendégmunkások érkezzenek, viszont lesznek, akik haza akarnak menni a családjukhoz vagy harcolni a hazájukért." - ezt már Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge Property Zrt. vetérigazgatója mondta megkeresésünkre.

"Hallottunk olyanról, hogy elindultak haza ukrán vendégmunkások, de lehet arra is számítani, hogy a háború elvesztése és az oroszbarát állam kiépülése esetén sok ukrán hagyja majd el Ukrajnát. Anyagfronton is lehetnek átmeneti vagy hosszabb zavarok. Az energiaárak emelkedése miatt az infláció jelentősebb lehet." - véli a ingatlanfejlesztő cég vezetője.

Földi Tibor, a Cordia International igazgatóságának elnöke: "Úgy látjuk, hogy a jelenlegi sajnálatos helyzet azokat az ukrán állampolgárságú munkavállalókat, akik már itt dolgoznak, maradásra késztetheti, miközben az Ukrajnából most érkezőknek munkalehetőségre lehet szükségük. Mindemellett az építőiparban nem számottevő az ukrán állampolgárságú munkavállalók aránya, így a jelenlegi helyzet összességében várhatóan nem fogja érinti a kapacitásokat."

"Ami az építőipari alapanyagokat illeti, alapvetően - az alumínium kivételével - nem az importra gyakorolt közvetlen hatás, hanem az energiaárak növekedése számít fontos kérdésnek. A hazai építőiparban felhasznált anyagok terén jelentős az importhányad, az ehhez kapcsolódó szállítási és előállítási költségek pedig az energiahordozók drágulását követve emelkedni fognak. Az Európába Kelet felől irányuló alumíniumbehozatal veszélybe kerülhet, ám ez alternatív forrásokkal kiváltható - igaz, drágábban. A hazai építőiparnak jelenleg leginkább az infláció okozhat nehézséget, természetesen a konfliktustól függetlenül.” - mondta a Földi Tibor.

"A háború egy sajnálatos, nem várt esemény. Biztosan hatással lesz az alapanyagok és az építőanyagok árára, az acéltermékekre biztosan. A többi, közvetett hatás még nem megbecsülhető." - ezt pedig már Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója nyilatkozta, egy vele készült és jövő héten megjelenő interjúnk részeként.

Néhányak egyelőre inkább csak név nélkül mesélték el tapasztalataikat, amik a jelen helyzetben kettősek, vannak akik tapasztalnak hazautazást, és van olyan, aki inkább azt érzékeli, hogy maradnak a munkásai. Ez nyilván függhet attól is, hogy valóban ukránokról van szó, vagy ukrán-magyar kettős állampolgárokról, akik közül már többen is jelezték más csatornákon keresztül, hogy ez bizony nem az ő háborújuk.

Az egyik nagy budapesti ingatlanfejlesztő képviselője pedig úgy nyilatkozott: "Körbe kérdeztük a kivitelezőinket. Az alapvető hozzáállás az, hogy inkább maradnak a munkások, elkerülve ezzel a besorozásukat. Ennek ellenére tudunk olyan kisebb brigádról, aki mégis hazament. A kivitelezők próbálják segíteni őket családjaik kimenekítésében. Egyelőre azt nem vizsgálják, hogy ebből lesz-e bármilyen előnyük és többlet létszámuk az építkezéseken. Alapanyag beszerzés tekintetében még nem látunk semmi kritikus utat, de ez nem jelenti azt, hogy nem fog ilyen helyzet kialakulni a közeljövőben."

Továbbra is bízzunk a legjobbakban és a háború mielőbbi lezárásában.