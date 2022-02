Nincs megállás - Újabb nagyvárosunk kap sportcsarnokot

Az új multifunkciós rendezvény és sportcsarnok 15 052 négyzetméter nettó alapterülettel valósul meg négy szinten. A külső bruttó magassága 21,55 méter lesz.

A 4000 fő befogadására alkalmas csarnok a "közel nulla” (BB) energetikai követelmény szerint készül. A tetőn 3x120 kW (3 albetét, albetétenként 120 kW) napelem kerül kialakításra, ami az épület energiaigényét részben fedezi, hálózati visszatáplálással.

Építőipar 2022 Április 26-án kerül megrendezésre az Építőipar 2022 konferencia, ahol az ágazat legfontosabb szereplői a szektor legégetőbb kérdéseit vitatja meg. Kattints a további részletekért!

Az épület mögött egy 228,37 négyzetméteres sprinkler gépház és hulladéktároló is készül. A két épület OTEK szerint számolva 8791,52 négyzetméter + 133,17 négyzetméter, azaz összesen 8924,69 négyzetméter beépítést eredményez. Az épülethez 575 db és a jégcsarnok északi részén további 13 db parkoló hely, 2 db elektromos-autó töltőállomás (négy gépjármű töltésére alkalmas) és az alábbiak szerint busz parkolók létesülnek. Az épület előtt - a meglévő csarnok helyén - közösségi tér épül, kiemelt növény felületekkel.

Az épület előtti térhez kapcsolódóan a közúti felüljáró részűjében kültéri lelátót is kialakítanak, valamint a meglévő jégcsarnok déli oldalánál a tervezett sportcsarnok északi síkjának vonalában egy 42,40 méter hosszúságú és 7,92 méter magasságú zöldfalat is. A kültéri lelátó mellett egy nagyobb biciklitároló is elhelyezésre kerül.

Az új csarnok megépítése után lesz lehetőség a meglévő csarnok elbontására, melyet a kivitelezés alatt még használni kíván a Megrendelő.

Az utóbbi egy-két hónap igen gazdag volt a kisebb-nagyobb sportcsarnokokkal kapcsolatos hírekben. Két hete még Hajdúszoboszlóból érkezett hír egy multifunkciós csarnok építéséről, azelőtt pedig Százhalombattán írtak ki közbeszerzést sportcsarnok építésére. Korábban bemutatták a Pestszentlőrincen építendő Budapest Airport Aréna látványterveit, valamint adták át a ma már MVM Dome néven futó csarnokot a Népligetnél. Vidéken Szeged és Nagykanizsa kapott új multifunkciós sportlétesítményeket, miközben Székesfehérváron is épül az Alba Aréna.

Címlapkép: Getty Images