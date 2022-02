Jelentős fejlesztés indul a dunántúli nagyvárosban

Az Egyetem utca 10-es szám alatt található korábbi sportpályák és régi parkoló helyén mélygarázs épül a terepbe illeszkedve, a garázs tetején és környezetében pedig szabadidős és zöldterületet terveznek. Az új közpark eléréséhez belső út és gyalogos járdahálózatot is kialakítanak.

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben közzétett adatok szerint a közbeszerzést a West Hungária Bau Kft. és a VEMÉVSZER Építő- és Szerelőipari Kft. nyerte, mely cégek összesen 6,109 milliárd forintból valósítják meg a projektek. A beruházást a Pannon Egyetem felügyeli.

A közbeszerzési dokumentum szerint a mélygarázs 5245,8 négyzetméteres lesz - efelett kerül kialakításra az 1861 négyzetméteres multifunkciós sportpálya, valamint további 14 607 négyzetméteres zöldfelület is (ennek egy része csak felújítás).

A projekt leírása alapján koncepciójában kapcsolódik a Zöld Város Veszprém fejlesztéshez, melyben egybefüggő sétálóövezet jön létre, több szolgáltatással és szabadidős lehetőséggel kiegészülve, szintén a VEMÉV-SZER kivitelezésében.

Veszprémben a campusfejlesztésen kívül is bőven zajlanak még jelentős beruházások. Pár héttel ezelőtt jelentette be például a kormány, hogy 40 milliárd forintból felújítják a város egyházi épületeit (melyhez kapcsolódóan közterek is megújulnak) készülve az Európa kulturális fővárosa cím viselésére.

Címlapkép: Getty Images