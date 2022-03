Még mindig problémás a fiatalok lakhatása, rengetegen élnek túlzsúfolt háztartásban

2020-ban a becslések szerint a túlzsúfolt háztartásokban élő, 15–29 éves fiatalok aránya az EU-ban csaknem 28% volt, ami 1,5 százalékponttal magasabb, mint 2019-ben. Az Eurostat adatai szerint a teljes lakosságra nézve 18% volt ez az arány, ami 10 százalékpontos növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest.

Magyarországon a 15-29 éves közötti fiatalok, fiatal felnőttek közel harmada, pontosan 30,9%-a él túlzsúfolt háztartásban

- ezzel a lista első felében vagyunk, de csak éppen az EU-s átlag fölött, azaz a kép lehetne jobb is, de nem is olyan rossz. A teljes lakosságot nézve kereken 19%-on áll az arány, mellyel szintén a lista felső részébe tartoztunk, de továbbra is messze a legrosszabbtól.

Az EU tagállamai közül Romániában (65%), Bulgáriában (58%), Lettországban (54%), Horvátországban (50%) és Lengyelországban (49%) regisztrálták a legmagasabb túlzsúfoltságot a 15-29 évesek körében, míg Cipruson (4%), Máltán (6%), Írországban (7%) és Belgiumban (8%) regisztrálták a legalacsonyabb arányt, mindegyik 10% alatt található.

2019-hez képest 14 adatokkal rendelkező tagállamban csökkent a túlzsúfoltsági ráta, ezek közül a legjelentősebben Szlovákiában (-5,1 százalékpont), Észtországban (-2,9 százalékpont) és Dániában (-2,7 százalékpont). A többi 13 tagállamban ennek az ellenkezőjét jegyezték fel, Németországban (+6,0 százalékpont) és Franciaországban (+5,6 százalékpont) produkálták a legnagyobb növekedést. Magyarországon minimálisan, 0,5%-ot emelkedett a ráta.

Az életkor szerinti bontásban uniós szinten a 20-24 évesek körében volt magasabb a túlzsúfoltság, elérve a 30%-ot, ezt követték a 15-19 évesek (29%). Ahogy az emberek öregszenek, úgy a túlzsúfoltság csökken, hiszen a 25-29 évesek körében már csak 24%-on áll a mutató.

Túlzsúfolt háztartásnak számít az a háztartás, ahol a szobák száma nem éri el az alábbi szobaszám-kritériumok összegét:



Egy szoba a teljes háztartásnak;

Egy szoba páronként;

Egy szoba minden 18 éves, vagy annál öregebb egyedülálló személynek;

Egy szoba két 12 és 17 év közötti, azonos nemű gyereknek;

Egy szoba minden egyes 12-17 éves gyerekre, aki az előző kategóriába nem tartozott bele (tehát különböző nemű kamaszoknak külön szoba kell);

Egy szoba két 12 évesnél kisebb gyerekre.

Címlapkép: Getty Images