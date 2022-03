Soha nem volt még ilyen aktív az ingatlanpiac - Rengeteg személyi változás történt februárban

Nagyon sok személyi változás történt a februári ingatlanpiacon. Rögtön a hónap első napján három változást is bejelentettek, ami a Property Market, a Gránit Pólus és a Panattoni cégeket érintette. Emellett a Wing, a Moore, a GTC, a BNP Paribas és a Nhood Hungary háza táján is történtek változások. Íme az elmúlt hónap legfontosabb ingatlanszakmai változásai.

Property Market

2022. február elsejétől Katkó Károly tölti be az irodabérbeadási igazgatói pozíciót a Property Market vezetésében. A szakember lesz felelős a BudaPart, illetve a cégcsoport további ingatlanfejlesztési projektjeihez kapcsolódó irodaportfolió bérbeadási tevékenységéért. Az új vezető a Skanska Magyarországtól érkezett, ahol bérbeadási és vagyonkezelési igazgatóként a bérlőkkel és az üzleti partnerekkel való együttműködésért felelt. Katkó Károly több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik az ingatlanpiac bérbeadási területén. Szakmai tapasztalatainak egy részét tanácsadói oldalon szerezte, többek között a CBRE-nél, ahol a nagyvállalati és bérlőképviseleti csapatot vezette. Az új pozícióban a korábbi vezetőt, Tóth Mariannt váltja.

Gránit Pólus

A Gránit Pólus igazgatósága is új vezetők kinevezéséről döntött. Gyertyánfy Miklós működési vezérigazgató-helyettesi (COO) beosztásban a cégcsoport tulajdonában lévő vagyonelemek teljeskörű szervezeti és üzleti működtetéséért felel, Dr. Gönczy András igazgatói minőségben vezeti a vállalatcsoport jogi osztályát, Kovács Orsolya pedig a cégcsoport központi kommunikációs és marketingigazgatójaként felügyeli az egyes projektek marketingtevékenységét. Koncz Ernő, korábbi kommunikációért felelős igazgató a jövőben a Demján Sándor Alapítvány kommunikációs és marketingigazgatójaként folytatja munkáját.

Panattoni

Új projektek vannak készülőben a Panattoni háza táján, ezért a vállalat úgy döntött, hogy bővíti magyarországi irodáját. Március 1-től Tóth Mariann lízingigazgatóként csatlakozik a magyar csapathoz. A szakember több mint 15 éve tevékenykedik értékesítési és ingatlanpiaci területen, korábban a Property Market Kft. bérbeadási igazgatója volt.

Wing

Angel Gábor tölti be február 1-től a WING Zrt. irodafejlesztésekért felelős vezérigazgató-helyettesi posztját. Pozíciójában ő felel a WING irodafejlesztési stratégiájának a megvalósításáért, az irodafejlesztési projektek stratégiai tervezéséért, irányításáért és teljes körű felügyeletéért. A szakember korábban a Biggeorge Property igazgatósági tagja volt, ezt megelőzően a BIF Nyrt. vezérigazgatói pozícióját töltötte be. 2013 és 2017 között, négy éven keresztül az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület alelnöki feladatait látta el. A cégnél ugyanezt a posztot korábban Schőmer Norbert töltötte be.

Moore

Takács Mártont, a Moore Hungary Hotel és Turizmus tanácsadási üzletágának vezetőjét nevezték ki a Moore Global újonnan megalakult Hotel és Turizmus munkacsoportjának élére. A globális szektorvezetők feladata a 113 országban működő 233 Moore tagvállalat közötti együttműködés erősítése az adott iparágban. Takács Márton 2021 márciusában csatlakozott a Moore Hungary csapatához. A közgazdász végzettségű szakember több mint egy évtizedes szállodafejlesztésre, illetve turizmusfejlesztési stratégiára fókuszáló tanácsadói múlttal rendelkezik. Pályafutása során már több, mint száz komplex szállodaberuházási és turizmus iparági projektben vett részt.

GTC

Három ingatlanvezetőt nevezett ki új pozícióba a GTC Hungary. 2022. február 1-jétől Vattay Csilla a társaság új lízingvezetője, aki 15 éves ingatlanszakmai tapasztalattal csatlakozik a céghez. A bérbeadást a 20 éves iparági tapasztalattal rendelkező Losonci-Várnai Esztertől vette át, aki az újonnan létrehozott kereskedelmi vagyonkezelési vezetői pozícióba kerül át. Mészáros Ildikó pedig tavaly év végén csatlakozott a GTC-hez Senior Portfolio Managerként, aki a teljes ingatlanportfólió vagyon- és kereskedelmi ingatlankezelési feladatait látja el.

BNP Paribas

A BNP Paribas Real Estate Csukás Csongort nevezte ki a cég európai ingatlangazdálkodási vezetőjének. A szakember a március végén távozó Lauric Leclerc-től veszi át az irányítását, melynek során kiterjeszti feladatkörét a csoport európai üzletágára, ami több mint 46 millió négyzetméter ingatlant képvisel Európa-szerte. Legfőbb feladata az lesz, hogy a BNP Paribas Real Estate 2022-2025-ös stratégiai tervével összhangban európai szinten javítsa az ingatlankezelés üzletág teljesítményét.

Nhood Hungary

Új projektmenedzserrel bővíti ingatlanfejlesztési csapatát a Nhood Hungary. A céghez Máró Bence építészmérnök érkezik, aki 6 éves ingatlanpiaci tapasztalattal rendelkezik különböző irodai és kiskereskedelmi projektekben. A szakember a cégnél az Auchan kereskedelmi parkok új beruházásainak megvalósításán dolgozik majd.

Címlapkép forrása: Shutterstock