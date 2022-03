Zöldövezetben épül négycsillagos hotel Szolnokon

Új hotel alapkövét tették le Szolnokon Hétfőn. A 150 szobás, "zöld" jelzővel aposztrofált Riverstone szálloda a Holt-Tisza partjára épül. Az alapkőletételen Varga Judit igazságügyminiszter is részt vett, aki szerint a város számára a turizmus növelése a fejlődés egyik fontos iránya lehet.

Varga Judit szerint nem véletlen, hogy a Holt-Tisza partjára épül a szálloda, hiszen így a nemzetközi edzőtáboroztatási és verseny előkészítési, versenyeztetési igényt is ki tudják szolgálni a jövőben. Reményét fejezte ki, hogy a vízisportok kedvelői mellett minél több látogatója lesz a szállodának belföldről és külföldről egyaránt.

A beruházás mintegy 15 milliárd forintból valósul meg, melyből a kormány 4 milliárd forintot fizet a Kisfaludy 2030 program keretei közt.

Kállai Mária, a térség országgyűlési képviselőjelöltje elmondta: a 3,5 hektáron épülő négycsillagos wellness, sport-, konferenciaszálloda és rehabilitációs központ várhatóan 2024 őszétől fogadja majd a vendégeket.

A rendezvényen Varga Judit beszélt arról is, hogy a környezetvédők által Brüsszelben is gyakran emlegetett "holisztikus szemlélet" a magyar építkezésekben mindennapos gyakorlattá vált. Elmondta: megújuló energiaforrások, a geotermikus - és napenergia is hasznosulni fog a beruházás során; épül már a termálkút hőszivattyús rendszerrel, a villamosenergia-szükséglet csaknem 100 százalékát pedig napelemekkel fogják biztosítani, az épületet és a közterületeket korszerű led-technikával világítják majd ki.

Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere arról beszélt, hogy a Holt-Tisza tizenhat kilométeres holtág, ahol tizenöt ország sportolói készülnek olimpiára, világ- és Európa bajnokságra kajak-kenu sportágban. A mai magyar sport érték, amely rengeteg embernek ad munkát, az egészség mellett közösséget is épít - fogalmazott.

Plachy László, a Green Plan cégcsoport általános vezérigazgatója elmondta: több mint három év előkészítő munka után kezdődik el a beruházás. A cégcsoport ingatlanportfóliója eddigi legnagyobb beruházásának nevezte a szolnoki projektet. A Riverstone hotel és wellnessfürdő 3,5 hektáron, 17 ezer négyzetméter beépített területen, 155 szobával, 4 ezer négyzetméter fürdővel épül valamint 400 ember befogadására alkalmas konferenciateremmel.

Címlapkép: MTI Fotó/Mészáros János