Scheer Sándor: "Nem lesz könnyű az idei év” - Mi lesz a hazai építőiparral 2022-ben?

Az építőipar egészében bekövetkezett drasztikus és gyors áremelkedés nehéz helyzetet teremtett az elmúlt évben minden piaci szereplő és érintett számára. Most sem lehet azonban megnyugodni, hiszen rengeteg bizonytalansággal áll szemben az iparág. Ahogy minden más területen, a kockázatok és a kihívások az építőipar ajtaján is bekopogtak: alapanyaghiány, kapacitás, árak, hosszú szállítási határidők, nyomás a munkavállalókon – csak néhány a legmeghatározóbb rizikók közül. Scheer Sándorral, a Market Építő Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk, aki előrevetítette, hogy „Nem lesz könnyű az idei év.”

A kormány nemrég több száz milliárdnyi beruházáscsökkentést eszközölt a költségvetés egyensúlyba hozása érdekében. Ez mennyire hathat ki a hazai építőiparra? Mekkora lehet a megrendeléskiesés? Vagy éppen jól is jön, hiszen a piaci oldal így könnyebben tud kapacitáshoz jutni?

Vegyes benyomásaim vannak. Alapvetően az építőipar és az építőipart közvetve támogató kedvezmények és juttatások, mint a CSOK vagy az NKP mind a gazdaságélénkítéshez, a családok támogatásához és növekedéséhez voltak szükségesek a Covid-években. Tehát a lakosság most intenzív szereplő, megrendelő. Mindeközben zajlik egy új ipari forradalom, ami az akkumulátor- és autógyárak létesítését, illetve az azokra épülő logisztikai projektek fejlesztéseit jelenti – ezek most kimagasló számban és volumenben épülnek. Ez évek óta húzza, és a közeljövőben is húzni fogja a szektort. Emellett pedig élénk a lakásépítési szektor is. Folyamatban van számos közmű-, vasúti és útépítési beruházás is a tervezett módon. Ezek a beruházások még akkor is elegendő megrendelést jelentenek most, ha az állam esetleg visszafogja a fejlesztéseit, de egyelőre ennek nincs látható jele, hogy így tenne.

Mire lehet számítani – az építőiparban szinte már megszokott – nehézségekkel kapcsolatban, mint például az anyagárak és munkaerőköltségek emelkedése, az ellátási problémák, a csúszások, a minőségi és garanciális hibák, vagy a szabályozási bizonytalanságok és új követelmények megjelenése?

Azt látom, hogy a hazai építőipar az elmúlt 5-6 év kegyelmi állapotának előnyeit és lehetőségeit csak részben vagy kis mértékben használta ki, és mintha a hatékonyság, a minőségjavítás és a termelékenység érdekében nem elegendő mértékben forgatta volna akár anyagi, akár műszaki, akár humán fejlesztési oldalra a megtermelt anyagi javak egy részét. Az az igazság, hogy ahelyett, hogy erősebben került volna ki a szektor az elmúlt évek szárnyalásából, minőségi munkaerőhiánnyal és kapacitáshiányok miatti problémákkal együtt néz szembe az egyre gyarapodó kihívásokkal. A másik fontos szempont pedig az energiaárak látványos emelkedése, ami az alapanyagtermelés és a kivitelezés minden szintjén ismét összekuszálta a szálakat.

Jelenleg rengeteg fronton vívunk csatát a kockázatokkal és a rövid távon is nehezen számolható tényezőkkel. Az építőanyagok terén pedig nem csökkent az iparág kiszolgáltatottsága.

Az építőipart sokan a kontár munkával, a csúszásokkal, a cégek egymás közötti körbetartozásával azonosították sokáig, vagy teszik még ma is. A hírek most is sokszor szólnak csúszásokról, kóklerekről, ráadásul a látványosan megemelkedett munkadíjak és anyagárak mellett. Mi a tapasztalatuk ebben a kérdésben? A nagyüzemi, intézményesített építőipar már egy másik minőségi kategória ehhez képest?

A kérdés ellenére a magyar építőipar színvonala a lakossági megrendelésektől eltekintve jó színvonalú. A végeredmény jó színvonalon valósul meg. Úgy látom, hogy a tartozások és teljesítések szempontjából az építőiparban alapvetően rend van, amit a fedezetkezelő intézménye is látványosan segít, és a bankok is támogatóak a szektor felé, így a körbetartozás problémáját szerencsére nem, vagy alig látjuk. A probléma valóban máshol jelenik meg. Az elmúlt 10 évben mintegy százezerrel nőtt az iparágban dolgozók száma, ennek a létszámnak az összetétele pedig rendkívül változó. A legjobb szakmunkásaink egy része nyugatra ment, ahol gyarapítják az épített minőséget, míg nálunk sokan keletről, más sztenderdekből és elvárásokból, vagy más szakmából érkezve nehezen vagy nagyon erős vezetői energiák befektetése árán tudják hozni a megfelelő minőséget, miközben a fizetési elvárásaik olykor a nyugati bérszinttel versenyeznek. A színvonal nem nő, és egyre komolyabb kihívás megfelelő minőségben teljesíteni a megrendeléseket.

Az emberek lassan rettegnek a lakásfelújítástól, az építkezéstől. Bár az ingyenmiliók csábítóak, mégis sokak számára szinte elérhetetlen, hogy megfelelő minőségben, időre és tisztességes áron építkezzenek vagy újítsanak fel.

Bele kell vágni, ki kell használni a lehetőséget, van forrás, és nem lesz rövid távon olcsóbb. Nyilván fel kell készülni némi rugalmasságra, kompromisszumokra, akár hosszabb határidőkre, de a kereslet mindig megtalálja kínálatot és fordítva.

Mennyire általános jelenség, és mekkora problémát okoz ma a piacon, hogy az elmúlt 1-2 év látványos áremelkedései és a korábban – jellemzően alacsonyabb költségekre tervezett – megkötött szerződések közötti különbözetek miatt esetleg plusz pénzt kell kérjen a kivitelező a munka befejezésére, vagy adott esetben minden nap veszteséget termelve vonul fel az építési területre? Szül-e ez feszültségeket, és milyen megoldások léteznek? A hírek szerint vannak olyanok, akik azért, hogy a jó kapcsolat megmaradjon a megbízóval, vállalják a jelenlegi veszteségeket.

A gyakorlatban az működik, hogy elszámolja ezeket a veszteségeket az építőipar, hiszen a szerződések alapvetően kötnek mindenkit. Az az alapvetés, ami alá van írva. De érdemes kettéválasztani a piacot. Van egy fegyelmezettebb, szervezettebb része a piacnak, akik nyilván teljesítik a vállaltakat és ahogy a nyereséget is örömmel rakták zsebre, most a veszteségből is ki kell venniük a részüket. És van az a kisvállalkozó, aki lelép, vagy több pénzt kér, de a nagy cégek ezt nyilván nem tehetik meg.

Ha veszünk egy konkrét Marketes példát, a nemrég átadott MVM Dome-ot (gyerekkori nevén Budapesti Multifunkciós Sportcsarnok), ott milyen változások voltak a költségvetésben a megnyert kivitelezői szerződés és a végleges költségek között?

Ennél a projektnél is igaz a fenti tétel. A szerződés alapján kellett teljesíteni az addigra megdrágult és már-már veszteséget termelő kivitelezési folyamatokat is. De nyilván mi, mint generálkivitelező is lekötöttünk előre kapacitásokat és anyagokat, így összességében csak az utolsó fázisban, a befejező részeken termeltünk némi veszteséget.

Át lehet hárítani akkor ezt a terhet az alvállalkozókra?

Nyilván itt is igaz, hogy amíg minket köt a szerződés, addig a velünk szerződő partnereinket, alvállalkozóinkat, beszállítóinkat is. Természetesen előállhat olyan helyzet is, ami mindenki részéről kompromisszumot igényel, - közös teherviselés van - és egy egyedi megoldással kell megállapodásra jutni és továbblépni a munka folytatásának és a határidők betartásának érdekében.

A tavalyi év egyik fontos történése volt az építőipari alapanyagok árába való állami beavatkozás, illetve az exporttilalom. Közel fél év távlatából mik a tapasztalatok? Beváltotta a hozzá fűzött célokat és reményeket az intézkedés?

Igen, beváltotta, segített az intézkedés, önmérsékletre ösztönöz. Az árak ugyan nem csökkentek, de ami talán fontosabb, hogy nem is növekedtek tovább, amire az eddig folytatott gyakorlatok szerint azért megvolt a valós kockázat. Ha a korábbi trendek tovább folytatódtak volna, jelenleg akár már 20-30 %-kal magasabb árak lennének. Tehát az intézkedésnek nem elsősorban árcsökkentő, hanem inkább árbefagyasztó, figyelemfelhívó, megelőző hatása van.

Visszatérve a hazai kivitelezői piac hatékonyságára, ami ugye az elmondása alapján hagy némi kívánnivalót maga után, mégis az egyre tudatosabban, olykor már futurisztikusnak tűnően adatvezérelt módon működő cégek számára (ahol erre van pénz, akarat, tudás), ezekkel a cégekkel kell a terepen együtt dolgozni. Ezt a technológiai, kulturális, műszaki szakadékot hogyan lehet áthidalni? Tudnak segíteni felzárkózni az alvállalkozóknak?

Nagyon jók a tapasztalataink a digitalizációval, az adatelemzéssel, a vállalatirányítási rendszer bevezetésével kapcsolatban. Minden számra többször ránézünk, mielőtt döntünk, de ehhez bele kell rakni először a munkát. Emellett pedig ezeket az adatokat és a tudást megosztva próbáljuk segíteni vagy bírálni a beszállítókat is, akik felé nyilván elvárás, hogy ehhez nőjenek fel, hogy reális árat használjanak, tudják használni és alkalmazni, legyen szó az adatelemzésről, vagy a BIM-ben való tervezésről és kivitelezésről, vagy egyéb contech megoldásokról. Mivel rájöttünk, hogy ez egy magányos út lesz, ha csak egyedül megyünk rajta, ezért azokkal a cégekkel, akikkel rendszeresen dolgozunk együtt, kialakítottunk egy együttműködést, így segítve őket a használatban, a fejlődésben, illetve saját magunkat is a még hatékonyabb kivitelezésben. Közös érdek, de új sztenderdet teremt.

Zöldülés és fenntarthatóság. Úgy fest, mindenhol egyre látványosabban és erőteljesebben jelenik meg a világban, így az építőiparban is. Milyen szerepet kell ma ebben vállalni?

A világ különböző részei különböző időpontokban és módokon lépnek be ebbe a versenybe, a zöldülésbe. A legnagyobb kihívás, hogy ha túl hamar adaptálod ezeket a trendeket, technológiákat és újításokat, akkor lehet, hogy te leszel a leginnovatívabb, de könnyen szenvedhetsz valós versenyhátrányt. És ez nem csak a hazai cégek közötti versenyre igaz, hanem a régió országai vagy a világhatalmak közötti versenyre is. Nagyon óvatosan és az egyensúlyt tökéletesen megérezve lehet és érdemes ebben a témában előrehaladni, de kell, ez nem kérdés.

A hazai építőiparra vetítve először próbáljunk meg a jelenlegi szintek és igények alapján hatékonyak lenni, mert az ESG és a zöld követelmények ezen csak nehezíteni fognak. Vezesse be mindenki a BIM-et és a BIM-alapú gondolkodást. Hasonlóan a technológiai újításokhoz, itt is rendkívül sok új tudásra és edukációra van még szükség, hogy az építőipar teljes értéklánca elmondhassa, hogy eljutott a tudatosságnak erre a szintjére. Ez közös kihívás és feladat. És ütemezetten érkezni fognak a fenntarthatóság miatti jogszabályok, szigorítások, amiket be kell vezetni és alkalmazni kell évről évre.

Mik a legnagyobb kihívások ma a hazai építőipar számára?

Egy nehéz helyzet van a piacon a rengeteg változó miatt. Minden területen jelenleg a kockázatok és a kihívások jönnek az építőipar szereplőire (is).

Alapanyaghiány, kapacitás, árak, hosszú szállítási határidők, pandémia miatti nyomás a munkavállalókon. Nem lesz könnyű az idei év.

Az interjú elkészülte után eszkalálódott a helyzet Ukrajnában. Milyen hatásai lehetnek ennek a konfliktusnak a hazai építőipar számára?

A háború egy sajnálatos, nem várt esemény. Biztosan hatással lesz az alapanyagok és az építőanyagok árára, az acéltermékekre biztosan. A többi, közvetett hatás még nem megbecsülhető.

