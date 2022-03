Sorra menekülnek a legnagyobb vállalatok Oroszországból - kivéve ezt a nemzetközi ingatlancéget

Nem adja föl moszkvai irodáit a WeWork, közösségi és "flex" irodákkal foglalkozó ingatlanfejlesztő - mondta a cég vezérigazgatója a Bloomberg kérdéseire válaszolva. A bejelentés azért érdekes, mert a világ legnagyobb cégei sorra vonulnak ki az országból, vagy szüntetik be szállításaikat. A cég vezérigazgatója a felxibilis irodák jövőjéről is megosztott pár gondolatot.

Nehéz éveken van túl a közösségi és "flex" irodákat fejlesztő WeWork ingatlancég, mely már a koronavírus járvány előtt is erős negatív eredményekkel zárta az üzleti éveket. A pandémiás helyzet tovább rontott a cég kilátásain - mint minden irodákkal foglalkozó cég esetében az ingatlanpiacon - most pedig az orosz-ukrán háború miatt kerülhetnek megint bajba, ahogy a befektetők sokkal inkább a biztosabb befektetések felé fordulnak egy olyan cég helyett, mely rendre veszteségesen működik.

A cégnek ráadásul Oroszországban is van kitettsége, egész pontosan Moszkvában van négy irodájuk, melyek eddig 90% feletti bérbeadottság mellett üzemeltek. Az orosz kitettség viszont igen csekély részét képezi a bevételeknek (körülbelül 10 millió dollárt a több milliárdos bevételekhez képest).

A cég az alacsony kitettség ellenére ugyanakkor nem vonul ki az orosz piacról

- mondta a WeWork vezérigazgatója, Sandeep Mathrani a Bloombergnek adott interjújában.

A döntés annak fényében érdekes, hogy közben a világ legnagyobb cégei sorra szüntetik be üzleti tevékenységüket az országban: a teljesség igénye nélkül, csak hogy párat említsünk, kivonul az országból az Apple, a Ford, a Nike, de leállítja orosz szállításait a Boeing és az Airbus is, de új filmekből is egyre kevesebb fog megjelenni az orosz mozikban.

A cégvezető egyébiránt pozitívan tekint a jövőbe. A CBRE és a JLL elemzéseit idézve elmondta, hogy a flex-irodák piaca nagyot nőhet a következő években (a jelenlegi 2,5%-os piaci részesedésből 20-30%-a), ahogy az olyan bizonytalan időkben, mint amiket most élünk, az emberek nem akarnak (mernek) hosszú távon elköteleződni, így sokkal inkább fordulhatnak az olyan rugalmas megoldások felé, mint a flex-irodák.

